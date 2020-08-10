由金秀賢和徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）剛播出大結局，收視率創新高達7.3%，形勢大好！劇集播出後，女主角徐睿知的獨特聲線竟然引起不少網民關注，即先登上熱搜。除了聲線低沉被受注意，其實徐睿知的才藝以及專業性多得令人嘩然！這位才女單是證照竟然都有8個，到底她曉得哪些冷門技能知識？

《雖然是精神病但沒關係》於Netflix熱播，女主角徐睿知所飾演的「高文英」是反社會人格，而且個性強悍。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

30歲的徐睿知擁有一把相當低沉磁性的聲線。徐睿知曾經剖白過，在剛剛入行時，因為聲線低沉成熟與青春少艾的甜美臉蛋相違，給人落差的感覺，而被酸言批評攻擊「聲音聽起來很嚴厲」。徐睿知因此產生壓力及自卑感，認為聲音是她的缺點。不過正因為這把低沉磁性聲線，讓徐睿知得到暗黑角色「高文英」，令她一度成名。

《雖然是精神病但沒關係》中，徐睿知衣着打扮相當浮誇，有不少歐陸式設計的裙，和各種鮮艷突出的造型等等。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

《雖然是精神病但沒關係》劇中徐睿知有不少苛刻對白，特別是髒話。如不是徐睿知的獨特聲線，是很難展示角色的高傲、冷血、悲傷、傲嬌的複雜心情，完美演活反社會人格的設定。就連男主角金秀賢曾經在訪問中，大讚徐睿知的性感嗓音，坦言：「徐睿知的聲音很有魅力，是讓耳朵享受的聲音，可以當電台來聽的電視劇，是這種程度的好聽。」

直到今日，徐睿知終於釋懷了，她的嗓音成為了個人優勢，當它是一種天賦。她坦言：「想了一下演藝圈也沒有聲音這麼低的女演員，我現在反而覺得這是一種祝福。」

徐睿知樣子散發着一股與世無爭的氣息，是一位空靈美女。（Instagram@goldmedalist_official）

精通多國語言 最強西班牙文？

西班牙語雖然是世界第二大母語，但是動詞變化複雜，打舌音亦相當難學。徐睿知充滿語言天分，她不只精通英文，會說中文，更加一口流利的西班牙文！原來徐睿知曾經到西班牙就讀馬德里康普頓斯大學主修新聞學系，曾經留學三年半的時間。有指前輩演員「國民爺爺」李順載去西班牙旅行時，徐睿知為了方便前輩出國溝通，而寫了一份西班牙的韓文拼音筆記！

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求學精神 獲8種證照

韓國是著名的「證照大國」，因為擁有大學畢業的人已經不稀奇，所以有各式各樣的證照供人考取，當中亦有不少超奇葩的證照。所以圈中不少的藝人都會考取證照，其中徐睿知就有8種證照！

徐睿知除了擁有摺紙、魔術、氣球、藝術字的才藝證照，就連兒童英語教育、心理諮商、殘疾人士特別指導師的專業知識證照都具備。最令人意想不到的是，她竟然有超冷門的性教育證照！

徐睿知考取的幾個證照都是與弱勢社羣相關，可見她私下充滿愛心。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

2015年，徐睿知在MBC的《改變世界的問答》中表示，她本來打算生很多小孩，卻是擔心不懂教導子女的性教育。所以徐睿知提前學習相關知識，希望能正確地教育自己兒女的性觀念。消息傳出後，引來網友紛紛留言：「原來還有這樣的資格證啊」、「因為喜歡就實際行動的樣子很帥呢」、「為孩子想的真遠！」

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天生瘦？芭蕾舞練出螞蟻腰！最臉小女星

徐睿知高高瘦瘦的身材，在劇中完美地駕馭各款豪華設計的衣着，穿出高貴氣質。全因為她身高169cm，但是體重卻只有43公斤，擁有22吋的螞蟻腰！徐睿知曾經透露從來沒有為了減肥而刻意運動，又指家人的身形都是很瘦，相信體質是家族遺傳。

其實徐睿知從小就練習芭蕾舞，如今有空都會跳芭蕾舞，練習一下。跳芭蕾舞的人通常身材都比較修長，因為它的動作有助鍛鍊身體線條，改善姿勢不良。除了抬頭挺胸、縮小腹，伸展拉筋的動作都有助避免肌肉堆積。所以難怪徐睿知曾有「鎖骨女神」之稱。

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專業工作態度獲李準基大讚：「我已經很久沒有遇到這樣的女演員了！」

徐睿知的精湛演技都是有目共睹，她更加具備演員的專業態度。韓劇《救救我》中，徐睿知飾演被困邪教的少女，當時因為入戲太深，長期陷入負面情緒，因此曾經瘋狂掉頭髮，而且出現鬼壓床。不過她為免引起劇組的擔心，她決定一人忍受問題，專心投入演好角色。直至殺青了，她才將這些事告訴劇組。

2018年，徐睿知與李準基合作主演《武法律師》而被受注目。(《武法律師》劇照)

徐睿知曾經跟前輩李準基合作《武法律師》，當時她憑專業的演技以及認真工作的態度，獲得李準基對她讚不絕口。李準基表示徐睿知看起來文靜，所以一開始不知怎樣接近她，但是後來發現她其實很活潑開朗，在片場中經常引發笑容讓對方放鬆。李準基又直言作為女演員會有很多不便的時候，不過她卻笑着接受一切，努力塑造自己的角色。李準基大讚：「我已經很久沒有遇到這樣的女演員了！」

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這位空靈美女看似高冷，可是笑起來時都是十分甜美可愛，而且私底下個性更是開朗，充滿愛心。雖然徐睿知的聲音低沉，曾被受批評，不過她沒有因而放棄，反之把握機會以展示自己的實力，成功運用自己獨特的聲線和發揮精湛演技，讓觀眾留下深刻印象。徐睿知就連工作態度都相當專業，難怪獲得前輩讚揚，絕對是實力派演員。最想不到的是，她不只學歷高，而且精通多國語言，既懂得芭蕾又曉多種專業技能，十分勤奮好學，完全是才女的表現。