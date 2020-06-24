數據分析10大亞洲穿越劇　The King、慶餘年都輸畀呢部人氣劇

從2011年的《宮鎖心玉》和《步步驚心》熱播，開啟了一連串穿越劇風潮，到現在都快10年了，竟然還沒退流行，甚至一路燒到台灣、日本和韓國，全亞洲都出現各種神奇的穿越。過去只懂得什麼現代人穿越回古代的先知路數，現在還有祖先跑到現代，或是小說寫一寫變成主角這類的劇情。又或是以「類穿越」的形式包裝，營造層層疊疊的謎團，讓人忍不住一集接一集看下去，只能說穿越的魅力就算到2020還是很誘人的！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出這兩年來大家討論度最高、最推薦的10大穿越劇，還沒看過的朋友可以直接收藏，好好追一波啦！

《想見你》會是冠軍嗎？點圖看數據分析10大亞洲穿越劇▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2020年06月22日，約一年半。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019、2020年台韓陸日類穿越劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

當紅十大台韓陸日「類穿越劇」（網路溫度計授權使用）

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