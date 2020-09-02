李孝利激嬲內地網民被洗版　沉默11天宣布：3天後關閉IG

韓國樂壇天后李孝利近日通過節目《玩什麼好呢？》再次人氣急升，除了以藝名「Linda G」與劉在錫和Rain組成夏日限定組合SSAK3外，亦與嚴正化、Jessi和MAMAMOO華莎組退貨遠征隊，大受歡迎。可是李孝利今早（2日）發文表示，將於三天後關閉IG，疑大受早前的辱華風波影響。

李孝利因在《玩什麼好呢？》中，討論想改藝名做「MAO」後得罪內地網民，被質疑有影射毛澤東之嫌。大批內地網民不滿李孝利不敬，翻牆到她IG瘋狂洗版近20萬個留言，要求道歉。雖然節目組上月24日已發聲明澄清，李孝利的發言並無惡意，並表示會將該部分剪走，但依然未能平息內地網民的怒火，紛紛要求李孝利本人親自用中文道歉。

李孝利今早發文宣布3天後關閉IG，粉絲大叫不捨。（IG/@hyoleehyolee）

早前大批內地網民翻牆到李孝利IG瘋狂洗版。（網上圖片）

沉默11天後，李孝利今早終於再次更新IG並表示將於三天後關閉IG。李孝利講到：「這裡是為了沒有活動，渴望有消息的粉絲創造的空間，但這隱約地令我很在意，也不是件容易的事…」坦言受近日的事件，以及打理網上平台感受到壓力。李孝利表示感謝支持及給予批評的人，希望大家也能在不同的困境中守住自己的位置。對於已半隱居多年的李孝利突然宣布退出IG，粉絲都表示相當不捨，但她也承諾會考慮其他能夠與粉絲溝通的方法。

李孝利因表示想改藝名做「MAO」而得罪內地網民，但韓國網民則認為中國人過度敏感。（MBC截圖）

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