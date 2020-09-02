細So偷食事件網民推測車泳希係阿B：你哋所講嘅人唔係我！

現年41歲的前商台DJ蘇耀宗（細So）被傳媒踢爆背妻偷食「白滑KOL」阿B（化名）長達兩年半，證據確鑿之下細So本來否認都要硬住頭皮在Instagram發文認錯，雖然他的老婆陳頴楠亦同時出post表示會原諒老公，但網民卻依然對這名第三者阿B窮追不捨，隨即化身偵探瘋狂從蛛絲馬跡中誓要將她找出。結果發現27歲的車泳希因為手上有疑似與細So的同款黑色手繩而成為箭靶，不過她亦以隨即在Instagram激動澄清「你哋所講嘅人唔係我啊！」

細So（蘇耀宗）被傳媒踢爆背妻偷食「白滑KOL」阿B。(資料圖片)

細So之前與阿B一齊戴情侶款黑色手繩。（網上圖片）

細So與現任老婆陳頴楠（阿Wing）結婚之前，前妻張詠妍亦同樣叫阿Wing，因此網民猜測他對叫阿Wing的女生情有獨鍾，於是在細So的Instagram搜查有「Wing」字的女生，發現KOL車泳希不但符合白滑這個形容詞，只是看她的照片更發現她有黑色手繩，而且她亦與細So有共同朋友，再加上她的男友李萬璣亦是前商台DJ，因此網民迅速認定她就是阿B。

車泳希（Instagram：@winghei_c）

車泳希的男友李萬璣亦是前商台DJ。（Instagram：@leeemankei）

車泳希因為手上有黑色手繩而被指是阿B。（Instagram：@winghei_c）

車泳希成為網民目標後迅速在Instagram澄清，表示「多謝咁多位網友和記者的關心，我同男友關係好好，你哋所講嘅人唔係我啊！」，而且她亦有大方在細So及陳頴楠的IG post畀like，支持二人繼續相愛相依走下去。

車泳希隨即在Instagram激動澄清。（Instagram：@winghei_c）

車泳希早於2016年已經有戴這條黑色手繩，相信不是與細So談兩年半情的阿B。（Instagram：@winghei_c）

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