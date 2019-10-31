IZ*ONE下月11日強勢回歸　15歲張員瑛初嘗胎毛瀏海秒變小學生？

《Produce 48》出身的限定女團IZ*ONE日前（29日）剛剛慶祝完出道一周年後，官方再緊接宣布將於下月11日強勢回歸，推出首張正規專輯《BLOOM*IZ》。早前公開的預告影片中，相信眼利的粉絲都隱約見到部份成員換上了全新髮型，包括剪了胎毛瀏海的張員瑛。

距離IZ*ONE回歸餘下不夠兩星期，官方亦陸續公開成員的個人照，每一位都像公主一樣，粉絲都十分好奇是次回歸會走清純、華麗還是高冷的風格。當中可以見到出道以來首次剪空氣瀏海的權恩妃、第一次嘗試金髮的曺柔理和再次駁上長髮的宮脇咲良等，而忙內張員瑛則換上現時非常流行的胎毛瀏海，每個造型都令粉絲非常期待。

權恩妃出道來首次剪短瀏海，感覺非常新鮮。（FB/@official.izone）

部份已公開回歸照：

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專輯未正式推出前，張員瑛昨天率先在IG公開部份造型的自拍及花絮照，向粉絲大派福利。張員瑛由參加《Produce 48》起，一直以長瀏海造型示人，因此首次嘗試由IU帶起的胎毛瀏海，她的美貌又一次驚艷了不少粉絲。雖然張員瑛今年只有15歲，可是配上瀏海後，粉絲也驚訝竟然仍能有減齡，變回小學生的效果！

張員瑛剪胎毛瀏海後，竟然有減齡效果？（IG/@official_izone）