IZ*ONE張員瑛15歲生日收海量名牌　滿手CHANEL、Gucci惹羨慕

《Produce 48》出身的人氣女團IZ*ONE忙着韓日兩邊走，當中的人氣王張員瑛上月尾亦渡過了她15歲的生日。K-Pop粉絲圈中，不少後援會都會集資為偶像送上生日禮物及廣告應援，近日張員瑛一內地後援會向她送上超過40件的名牌禮物，意外成為網民間的熱話。

今年的生日是張員瑛正式出道來的首個生日，而多個粉絲後援會都用心為偶像準備各種應援，包括地鐵站及咖啡店廣告等。而在微博擁有超過三萬粉絲的「張元英中文首站」，近日公開了是次的生日應援總開支，更一次過列出41份生日禮物的名單。支出表中可見，禮物總值15萬513元人民幣（約16萬5483元港幣），由服裝到化妝品到生活用品，後援會都一手包辦，當中不乏大家熟悉的名牌如CHANEL、Prada和Gucci等。

15萬人民幣的禮物中，以超過2萬9千元港幣的CHANEL迷你手袋最為高價。（微博/@張元英中文首站）

按圖睇內地粉絲豪送張員瑛15萬禮物：

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大堆名牌禮物當中，以價值超過2萬9千元港幣的CHANEL迷你手袋、近1萬6千元港幣的Burberry長版外套，以及約1萬3千元Van Cleef & Arpels的項鍊最為高價。畢竟張員瑛仍是15歲的初中生，因此單聽禮物的數目及金額已令網友們非常羨慕，大家紛紛說笑指要重新投胎做偶像。不過亦有部分粉絲坦言，由於多於一個後援會送上大量名牌奢侈品，因此擔心會「寵壞」年紀尚小的張員瑛，並質疑有何必要。

非常識做的張員瑛本月中已立即認證粉絲的禮物。（微博/@韓國me2day）

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向偶像送上奢侈品就像已變成一個風氣，比起BTS防彈少年團及EXO等當紅男團高達過百萬港元的禮物，張員瑛收到的其實已算是小巫見大巫，但讀者又覺得這是否一個健康的風氣呢？除了偶像年齡小的擔憂外，Wanna One出身的賴冠霖其中一內地後援「賴冠霖的海鹽芝士站」近日更發生負責人帶走18萬後失聯的事件，至今粉絲集資得來的資金仍未全部取回。由於每次都涉及巨款，所以集資又能否保障單純愛偶像的粉絲嗎？