羅志祥同李毓芬分手全因周揚青介入？　唯一正牌女友被指都係小三

內地著名網紅周揚青日前在微博寫下長文，公開宣布早已與男友有「亞洲舞王」之稱的羅志祥（小豬）分手，並公開指出男方私生活非常混亂，與旗下女藝人﹑化妝師存在著不正當男女關係，還指小豬喜愛「多人運動」，男方因此形象受挫，演藝事業大受影響，至今仍然沒有出來公開回應。

除了小豬被指責是「渣男」之外，他旗下女藝人愷樂（又稱：蝴蝶姐姐）亦被大批網友指責，認為她根本就是小三。但隨著事件發烤當中，台灣媒體近日更推敲指周揚青亦可能是小三之一，是破壞當年小豬與女星李毓芬的戀情。

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（IG圖片／gracechowwwww）

事實上，在愷樂﹑周揚青還未與小豬傳緋聞，親證周揚青是女友之前，小豬就已經同李毓芬傳了多年緋聞，雖然二人一直沒有公開作出回應，但明眼人已經知道他們關係不簡單。其實在2008年底的時候，據指他們二人因為拍攝廣告而擦出愛火，之後二人多次被發現穿情侶裝、項鍊等飾物，又被爆同遊韓國﹑上海等地，李毓芬當年上綜藝節目《康熙來了》的時候，亦一直被小S追問這段緋聞，搞到她非常尷尬。

李毓芬上《康熙來了》不時被追問緋聞。（影片截圖）

然而在他們緋聞持續期間，小豬又被爆同愷樂傳緋聞，在2012年的時候二人就被踢爆同遊泰國而且住同一間酒店，雖然事後二人否認同遊，可是外界已經覺得他們曖昧太深關係似乎不簡單。另外，2013年的時候小豬亦被目擊為女方慶祝30歲生日，雖然事後以打哈哈的方式回應外界問題，之後就不了了之，但接二連三與愷樂的互動已經令李毓芬不滿，據指之後李毓芬透過朋友的打聽才得知他們的緋聞是真的，之後才與小豬斬斷關係。

愷樂同小豬多年前已經傳緋聞。（視覺中國﹑愷樂微博圖片）

當時李毓芬除了發現小豬與愷樂關係不簡單之外，亦發現他同內地網紅周揚青關係密切。其實在2011年的時候，二人就開始傳緋聞，可是遭到男方否認，但過了四年之後，在2015年二人被媒體影到在上海入住同一間酒店，雖然兩人的房間號不同，但據指出他們是在同一間房過夜。同年小豬就在微博公開認愛周揚青是女朋友關係，因此她則變成是小豬唯一一位向外承認的正牌女友。所以根據時間的推敲，愷樂與周揚青簡接成為了小三，導致李毓芬與小豬的關係破裂。

愷樂與周揚青被指簡接成為了小三。（視覺中國﹑愷樂﹑周揚青微博圖片）