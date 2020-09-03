與細So譜不倫戀練美施被批為出位而現身？　其實只因「殉情」心態

商台前DJ細So（蘇耀宗）日前爆出曾背着太太陳頴楠（阿Wing），跟現年35歲、已婚兼已為人母的KOL練美施（Macy），有過一段長達兩年半的不倫戀，細So和練美施各自有家室，他們備受外界指責，形象跟事業隨時永不翻身。在事件爆出的初期，「阿B」的身分未被曝光，當時網民都在猜測誰是「阿B」。偏偏在昨晚（2日），練美施卻跳出來公開自己的身分，令自己做過的事曝光在人前，更像將自己的前途斷送一樣，實在令無數人不解，她這樣做的動機是什麼？

練美施接受傳媒訪問，將舊情道出。（IG圖片）

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練美施認自己是第三者後，再驚爆她是有夫之婦，而且是兩孩之母，令關係更複雜，大眾對她的責罵聲也更大。她接受傳媒訪問時認自己惹性病、更曾墮胎，而自己的丈夫也原諒了她的行為。除了等於將自己苦心經營的事業毀於一旦外，也令自己、家人和小朋友日後像背負着她犯過的錯，如何面對世人？在未爆出她的身分前，其實所有事也可以劃上句號，因為已經令細So身敗名裂，而細So和阿Wing都發文指會繼續一起走下去，「阿B」身分又可得以隱藏。但練美施的一着，令人不解。

細So在事後曾在IG發文承認感情上有做錯。（IG圖片）

有人認為這種人是可能想在更多的曝光率，想有知名度，可是以這種方式「上位」，沒人會想吧？更多的可能，大概是出於一種「殉情」的心態，說的當然不是雙雙服毒自殺的那種殉情，而是為二人的人生、事業、名譽上來個了結的意思。練美施曾在訪問中強調她跟細So都是用情認真，而她亦認為細So也是真心愛自己，堅稱是真愛。有種人認為真心相愛過，如果不能夠在一起，就不如一起毀於一旦，就像親手為戀情下葬一樣，在他們眼中，是一種轟烈，是作出愛過的見證。

細So一直給人「好好先生」的印象，想不到突然爆出偷食事件，令人震驚。（IG圖片）

另外，練美施現時雖已把社交平台刪除，不過她曾在六月時在IG發文，而六月就正正是她和細So分手的時間。她的發文表示了她對感情看法，外界相信是跟細So分手後的自白。

不是我不想出聲，只是我不想扮受害人，不是我想哭，而是眼淚自然就流出來了。如果我做不到，我說什麼，都沒有用，連不期然流出來的眼淚，都是一種錯。 我能做的，就只有默不作聲，沒有情緒，無法裝快樂，也沒有資格說難過，就算受到最大傷害，也不能做受害人，因為無法當作是別人的錯，無法轉移視線呃呃氹氹，無法對着其他人行騙，所以，我選擇接受。 你說得對，我的腦，有問題。撇下很易，承擔很難，深呼吸一千次一萬次，都不夠。 練美施IG發文

當中一句︰「你說得對，我的腦，有問題。」似乎也認同自己的行為並不能如常人般可理解。有種人為愛情就是可以奮不顧身粉身碎骨，也失去了理智，作出常人無法理解的行為，在他們眼中，自己所做的事也是為愛，明知是錯，也會去做，餘下來的結果當然就要他們來承擔了。

點擊下圖看看細So與他太太的IG聲明以及其他相：

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