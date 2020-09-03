細so傳染HPV病毒給練美施　戴避孕套都有機會中？

前商台DJ蘇耀宗（細So）日前被傳媒踢爆背妻偷食「白滑KOL」阿B（化名）長達兩年半，正當全城緝「B」之時，現年35歲的練美施（Macy）向傳媒親揭自己就是事件中的女主角，更被爆曾為細So做過人工流產兼患上HPV。

細So背妻偷食，最後獲老婆阿Wing原諒。(細so ig)

35歲的KOL練美施亦得到老公原諒。（LFR@Facebook）

Macy的好友曾向傳媒透露，細So和Macy交往期間，十次約會有七次都會發生性行為，而Macy亦曾向對方透露發生性行為時試過出血，直到2018年身體檢查時發現患上濕疣（椰菜花），去年4月HPV病毒演變成子宮頸癌前病變要入院做手術，當時細So坦誠與Macy一齊前一年，曾與另一個女子發生性行為導致自己患上性病，對於將病傳染給Macy而道歉。

練美施向傳媒坦承自己患上性病。(ig圖片)

事實上，HPV病毒有多達100多種，其中約40種會透過性行為（包括陰道性行為、口交及肛交）傳染生殖器官、口腔或喉嚨，甚至可能會引發癌症。HPV6與HPV11感染者可能會在生殖器官或口腔出現像椰菜花般的疙瘩，而HPV16與HPV18的感染者則極有患上子宮頸癌的風險。

練美施2018年身體檢查時發現患上濕疣（椰菜花），去年4月HPV病毒演變成子宮頸癌前病變要入院做手術，後來發現原來自己被細So傳染。（資料圖片）

如果想避免感染性病，當然最有效的方法就是避免有性行為，不過只要多加注意，就算有性行為同樣可以大大減低患病風險。首先，擁有單一或固定性伴侶能大大減低HPV感染機會，因為當性伴侶人數太多時就會更難掌握雙方的性交歷史，更可能間接與HPV帶菌者接觸，造成感染。另外，避孕套除了可以避孕之外，其乳膠製質地亦能令病毒無法穿透感染人體，減低感染性傳染疾病的機會。然而，由於避孕套無法遮蓋到陰囊部分，因此口交依然有機會感染到HPV，如果口腔有傷口就更大機會中招。

9合1疫苗可以有效防止HPV6、11、16、18、31、33、45、52與58共9種HPV病毒。（網上圖片）

現時香港有三種子宮頸癌疫苗（又稱HPV疫苗），分別為9合1疫苗、4合1疫苗及2合1疫苗，無論是男是女都可以注射減低感染HPV的風險及罹患相關疾病的可能，其中9合1疫苗可以有效防止HPV6、11、16、18、31、33、45、52與58共9種HPV病毒。

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