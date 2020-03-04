f(x) Luna憶談已故Sulli雪莉落淚　五年冇見面後悔沒說愛她的話

韓國女團f(x)成員Luna日前出演MBC節目《Human Documentary：People is Good》，公開前隊友Sulli雪莉離開的心情，在電視機前落淚的模樣令粉絲非常心痛。Luna亦講到Sulli離團後就從來沒有見過面，坦言之間產生過很多誤會，對於沒能盡好姐姐的責任，自責又難過。

Luna在節目上分享，由於以前Sulli經常覺得很孤單，因此她們於2011年領養了「飯兒」，而小狗至今仍在Luna的家中。她也講到Sulli退隊前，成員們都不了解Sulli的狀況，因此曾出現了很多誤會。 再次提起Sulli的離開，Luna泛淚憶述當時的心情：「Sulli上天國時，曾因想念我而聯絡我，15年來首次對我說半語『姐姐，我想念你』，感受到這是她忍受不住才發的信息，作為姐姐所以更加抱歉，我應該更先走近Sulli。」Luna坦言後悔沒有對她多說一句話，多說一句愛她的話。

談起Sulli的Luna在節目中流淚。（MBC截圖）

「飯兒」是f(x)間的回憶。（MBC截圖）

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見到Luna傷心落淚，粉絲難過又心痛。另一邊Luna亦有在節目上，提起另一位於去年11月離世的好友，並前往骨灰堂探望，這亦是Luna在失去Sulli期間，一直陪伴她的最好朋友，可是卻因恐慌症而走上絕路。可是由於已故好友的名字，剛好與IU的本名一樣，因此意外登上熱搜。而已故者的妹妹昨晚則發文發洩，表示電視台在沒有事先與家屬聯繫的情況下進行拍攝，並把非藝人的姐姐的名字公開，就像對其家人造成二度傷害一樣。

Luna另一已故好友的名字因與IU相同已成為話題，家人批評電視台的行為。（MBC截圖）