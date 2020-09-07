湯洛雯被蕭正楠踢爆馬國明是「老公」　網民猜測兩人可能已閃婚？

馬國明自從與湯洛雯（靚湯）於今年6月高調承認戀情後，不但一改低調行事風格破天荒為對方開設Instagram帳號，更經常在靚湯的每一個post留言氹她開心，變身活潑小馬！今日（7日）他亦無例外去靚湯Instagram「簽到」，留言表示會準時收看她的活動直播，不過蕭正楠卻突然上水留言大爆馬國明是靚湯老公，令一眾網民猜想難道兩人經已突然閃婚？

馬國明的現任女友是靚湯湯洛雯，他們愛得高調，經常在社交平台大方放閃。（湯洛雯IG圖片）

馬國明見到靚湯的直播預告，隨即留言表示「9點見」，蕭正楠在馬國明留言底下寫道：「哇！呢啲老公邊度搵？」，然後扮改口道「sorry sorry 男朋友先啱」，再附上幾個思考中emoji似乎意有所指，令一眾網民好興奮，不斷留言催婚。靚湯見到阿蕭的留言後回覆：「朋友，你好悶嗎？」，但又沒有否認馬國明「老公」這個身份。

（Instagram：@roxannetong）

（Instagram：@roxannetong）

想當年蕭正楠和黄翠如都是突然在台上承認已婚，因此網民認為阿蕭的這一句說話更是提醒了馬國明會否已秘密與湯洛雯結婚的可能性。不過以上猜測都已經被靚湯否認，她回覆《香港01》笑言與馬國明暫時未有任何結婚計劃：「啱啱先開始拍拖梗係冇咁快諗結婚啦，我哋相處愉快亦都好滿足現狀，多謝關心。亦都好多謝喜歡我哋嘅朋友，有時都覺得啲留言真係好搞笑！」

蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮2018》致辭時，宣布與黃翠如已結婚。（螢幕截圖）

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