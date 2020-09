張栢芝按錯追蹤令大仔IG帳號曝光　單手遮面戴單邊耳環超似謝霆鋒

張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚後,分別於2007年及2010年為他誕下兩個兒子Lucas和Quintus,直到兩人於2011年離婚,兩個兒子就交由栢芝獨力撫養至今。栢芝於2年前誕下第三胎Marcus後不時在Instagram分享一家四口的溫馨家庭照,不過日前她卻不小心分享大仔Lucas的Instagram私人帳號令他的自拍照曝光,擺起甫士時激似爸爸謝霆鋒的模樣引起網民熱烈討論。

謝霆鋒與張栢芝於2006年結婚,2011年離婚。(視覺中國)

Lucas不經不覺已經13歲,不但高過165cm高的栢芝,就連五官都遺傳到父母的優越基因,更擁有六嚿腹肌,成為型男指日可待。變身小大人的Lucas當然亦有自己的社交帳號,不過早前卻突然被媽媽「手滑」按錯追蹤,成為栢芝唯一的追蹤帳號而因此曝光。

栢芝周不時在Instagram分享一家四口的溫馨家庭照,13歲的大仔Lucas已經高過媽咪。(微博:@張柏芝)

張栢芝曾經公開過Lucas的腹肌。(Instagram:@cecilia_pakchi_cheung)

雖然Lucas的Instagram是私人賬號,外人無法看到他所上載的207個貼文,不過仍能看到他的超chok頭像,留着瀏海的他單手遮着臉露出一雙迷人電眼大眼,左耳更戴上金色耳環,甚有爸爸謝霆鋒的氣場。他的Instagram簡介更用一句寫道「The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible」,意思即是「心態積極的人能夠看到別人無法看到的,感悟別人無法感悟的,完成他人無法完成的」,滿滿的正能量被網民大讚思想成熟。

Lucas的Instagram是私人賬號。(Lucas Instagram圖片)

Lucas單手遮着臉露出一雙迷人電眼大眼,左耳更戴上金色耳環,甚有爸爸謝霆鋒的氣場。(Lucas Instagram圖片)

