黑澀會鬼鬼力數男友七宗罪　唔識影相、通街𥄫女未係死罪？

鬼鬼吳映潔新歌〈你要不要先回家〉細數白目男友的「七宗罪」，包括裝無辜、陪逛街擺臭臉、伸手跟女生拿錢、不會拍照、亂瞄女生、一直看手機跟時間和限制女友服裝，號召戀愛中的女性自我覺醒，但她也自省：「我是看起來外表強勢，但其實是付出型的女友！」但付出越多、越容易受傷，彼此平衡才能走得長久。

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「七宗罪」中讓她最不能接受的就是「不會拍照」，她苦笑說：「不知道是不是天註定，我交過的男友拍照技術普遍不佳，而且總是拍到我翻白眼的照片！每次都不等我擺好pose才拍，這個真的很讓我翻白眼！」她單曲封面恰是以蛙跳的POSE翻白眼，鬼鬼大笑說：「這張照片真的是不經意拍到的！但我在拍照時真的很容易被拍到翻白眼的照片，感覺都可以出翻白眼寫真集了！」

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新歌〈你要不要先回家〉MV找來YouTuber「美麗本人」演出男主角，鬼鬼則是化身AI智慧機器人，從一開始乖巧到自我意識覺醒而對玩咖男友反抗；鬼鬼對合作美麗本人的心得就是「他很耐打！」，她說：「裡面有幾場戲是我們在吵架然後呼他巴掌，我其實有有找角度去打，但都不小心真的打到他，對他真的很抱歉！」雖然幾度快笑場，但她用舞台劇所學hold住，並打趣說：「他的名字剛好可以代表一切，美麗本人來襯托我的美麗。」

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而美麗本人這次與鬼鬼演情侶，更有親密靠在一起同吃一條麵，他笑說：「鬼鬼是我老婆以外第一個近距離靠這麼近、然後有親密互動的女生，感覺特別舒服！」難得當男主角的他還幽默地說：「我是地表整個最像王嘉爾的男子，能在鬼鬼的MV裡出現，好爽！」

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