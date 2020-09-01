丫頭瘋狂賺錢術曝光！四年搞七大生意變富婆　靠賣珍奶日賺百萬円

丫頭（詹子晴）生意頭腦好，投資副業經營飲料店，生意好到還到海外開分店，分店遍及菲律賓、馬來西亞、日本等地，她坦言海外開店和台灣的方式很不一樣，曾因為沒搞懂法規，一次損失數十萬元，不過日本人很買單，曾經一天最高營業額高達百萬日幣（約30萬台幣，即約8萬港幣），讓她相當驚訝。

丫頭在節目《單身行不行》分享創業經驗，因為從小家庭環境不好，讓她很重視賺錢這一塊，剛開始踏入創業這條路時，發現了做生意的有趣地方，從此一頭栽進，28歲開始的4年間就經營了7個副業，包括酒吧、飲料店、纖體中心、餐廳等等。

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從沒念過會計的丫頭，也因為開始經營副業，自己學習如何處理報表，凡事親力親為，一天只睡3至4小時，自嘲自己是股東最討厭的那種老闆，台灣做起來之後，她把觸角伸到海外，但海外對於開店的細項規範都和台灣不一樣，她光是要掌握就花了很大精力，腦細胞都不知道死了多少。

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也因為搞不懂海外規範，丫頭坦言曾經遇過貨櫃到海外之後，被查出不符當地法規，導致整批又被送回台灣的案例，這樣一來一往就損失數十萬台幣。而當時到日本開店時，曾經創下一天百萬日幣營業額的驚人成績，讓她驚訝不已，發現原來日本人真的很愛台灣的手搖飲料。

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