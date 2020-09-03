黑澀會鬼鬼粉紅衫「露這裡」　惹網民惡評兼恥笑：大腿小腿一樣粗

台灣女星鬼鬼吳映潔近期帶著新歌〈你要不要先回家〉再戰歌壇，日前以一身粉紅色打歌服參加「a-nation 2020 online」線上演唱會活動，她又唱又跳魅力四射，但這套衣服卻引來兩極評論，有人嫌醜、露太多，不過也有粉絲幫忙緩頰，誇她突破自我非常用心。

鬼鬼綁著雙馬尾熱力唱跳，身上的粉紅色打歌服超搶眼，連身戰袍胸下腹部位置挖洞，而下半身更是性感滿點，類似泳裝的設計露出蜜大腿，丫頭看了也豎起大拇指誇肌肉線條很美。

網民：「露這裡好看嗎？」、「好噁心！」……鬼鬼的粉紅戰衣你會覺得美嗎？（點圖放大▼▼▼）

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只是也有網友對這套服裝不買帳，直言不喜歡這種緊身衣，更有人狠酸：「是露出那裡了嗎？真的太噁了」、「換雙鞋吧，這種顯得小腿大腿一樣粗。」另外還有網友點評她的形體線條，「妳脖子短妳知道知道的吧，就別再凹看起來沒脖子的動態了，那麼大一顆頭活生生安在脖子上，毫無美感可言，去學學形體訓練課吧！」

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不過粉絲很支持鬼鬼為轉型做的努力，「尺度大又怎樣，吳映潔已經是成年人了」、「粉紅戰士太美了」、「都什麼年代了，還在對別人的穿著指指點點」、「她樂意穿，其他的關你屁事」、「如果是歐美歌手的舞台你們覺得一點問題沒有，為什麼鬼穿就是不雅！」為她打抱不平。

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事實上為了這次的回歸，鬼鬼非常用心，希望可以打破撕掉過去被認為是「女神經」的標籤，也因為這次的打歌服是連身泳裝形式，她平時認真健身鍛鍊蜜桃臀，一個禮拜深蹲3次，每天做15下各3組半蹲，連走路都在夾屁股，下了很多苦功，希望她的努力能讓更多人看見全新的吳映潔。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】