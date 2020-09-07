薔薔：身材好為什麼不能露？華麗轉身曬蜜桃臀　網民讚似動漫人物

台灣藝人薔薔（林嘉凌）勤於健身，鍛鍊出凹凸有致的好身材，平時拍照也總不吝於展現性感曲線。她日前參加台灣S2O潑水電音節，穿著一件藍色泳衣亮相，一轉身就露出練得特別翹的雙臀，令許多粉絲看得受不了、也狂誇「身材完美到不行」。

薔薔分享參加S2O潑水電音節的照片，選穿一件前後背都挖空的泳衣，露出曬得均勻、健康的小麥色肌膚。她以自己的翹臀為傲，拍照時也儘量轉身露背，讓結實的臀部得以展現，也讓辛苦鍛鍊的挺翹線條更加明顯。

薔薔大方展示傲人身材，更曾在節目上直言：「我身材這麼好為什麼不能露？」（點圖放大▼▼▼）

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網友看了薔薔的照片也相當驚豔，紛紛誇讚「屁股超美」、「這個屁股怎麼來的，好厲害」、「這個身材讓其他女人怎麼活」。也有人在活動現場巧遇，親眼認證「超級正！身材完美到不行」、「身材超辣本人超正」。

薔薔為了維持滿意的身材曲線，長年維持規律的健身習慣，每週固定上健身房，才練出挺翹的臀部。她對身材有自信，也曾在節目上豪邁表示：「我身材這麼好為什麼不能露？難道要等我七老八十，奶都垂了屁股也垮了再露嗎？」認為愛如何展現身材是自己的事，不需要在乎別人眼光。

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