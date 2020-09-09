謝和弦IG威脅前妻Keanna　稱將公開昔日性愛片：讓你嫁不出

謝和弦還沒正式離婚，便與女友莉婭到處高調放閃，甚至還向莉婭求婚。不過，他也不忘在社群PO文攻擊Keanna，日前他在IG限時動態上貼文指，手裡握有與Keanna的性愛影片，還放話「繼續這樣鬧下去，就跟妳拼了吧」、「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧」，這看在台灣知名律師呂秋遠的眼裡直呼「只覺得噁心」。

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律師呂秋遠看到謝和弦的貼文後，忍不住在Facebook發文提醒大家「請記得永遠不要跟親密的人一起拍親密影片，除非你能確定影片在自己手上，『絕對』『不可能』外流」。他更指出「偷拍、涉嫌妨害秘密罪。偷拍以後散佈、再加上散佈猥褻物品罪。如果以散佈影片或照片這件事威脅對方，涉嫌恐嚇罪。」

謝和弦日前在IG限時動態上貼文指手裡有與前妻Keanna的性愛影片（IG@chord760415）

對於謝和弦這樣的言論，呂秋遠語重心長的表示：「講這種話的人，不是蔑視法律的問題而已，而是為何要摧毀一個曾經愛過他的人的人生？」、「這無論如何，都不該是人應有的行為。」最也再次強調「請不要，做這種事。而拿散佈這種事來要脅曾經愛過的人，我只覺得噁心。」

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