內地90後女星玩IG接軌世界　迪麗熱巴輸給死敵楊紫得26.8萬人追蹤

隨著內地娛樂產業蓬勃，不少內地明星都愈來愈受歡迎，特別是一班90後的女明星，大家開始追蹤她們，所以都會下載微博使用，留意偶像的一舉一動。但除了微博之外，她們都好國際化跟上時代節奏開通instagram帳號，同世界各地的朋友互動，但萬萬想不到迪麗熱巴﹑古力娜扎﹑周冬雨這些超一線地位的女明星，竟然不敵一位23歲的新生代女星，她的instagram超過170萬人追蹤，是名副其實的IG女皇。

不少90後女明星都有玩instagram。（視覺中國）

眾所周知，內地藝人通常都會在微博同粉絲分享日常生活點滴，不時上貼自拍照﹑出遊照﹑拍劇幕後花絮﹑宣布婚訊等，幾乎更新得好頻密。但仔細發現之下其實有許多明星都有在經營 instagram，而且在instagram更新的動態有時候不會出現在微博上，貼文都比較大膽﹑個人情緒較濃等，進一步接軌世界同世界各地的粉絲互動。

而在一班90後的女明星當中，想不到許多在微博粉絲追蹤人數極高的人，instagram追蹤人數卻有落差。好似迪麗熱巴微博有7274萬粉絲，但instagram只有26.8 萬人追逐﹑李一桐微博有1172萬粉絲，但instagram只有1.9萬人追蹤﹑古力娜扎微博有2083萬粉絲，instagram只有91.9萬人追蹤等，清一色輸給只出道短短三年的沈月，她的instagram追蹤人數竟然有179.5萬，大比數拋離其他前輩，成為內地90後的IG女皇。

沈月成為90後女星IG女皇。（視覺中國）

或者大家會有疑問「經營得早自然就多人追蹤」，這個說法不無道理，但絕對不是最大主因。最重要是明星自身的人氣，無論是否經歷得早只要一位明星有人氣就會吸引粉絲追蹤，還有頻密的更新亦是重大因素之一。而沈月就是表表者，不時更新instagram同微博，雙管齊下同粉絲互動，但迪麗熱巴﹑吳謹言等人就似乎少更新，自然就少人追逐，看來她們要多加更新，好好同世界各地的粉絲建立好關係。

周冬雨都輸給沈月。（視覺中國）

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