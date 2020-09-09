狼人殺女星奪MVP被鬧爆：妳爛妳就去死！　焦凡凡揚言怒告網民

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《凹嗚狼人殺》讓不少藝人人氣大漲，台灣網紅正妹焦凡凡也是該單元常客，更在新一集的節目中拿下MVP，不過卻因此遭到網友批她發言划水、刀法不好，節目效果也不好，還有人拿小賴曾說過的「妳爛，妳就去死！」來嗆她，認為她根本不值得該場MVP。

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對於網友痛批，焦凡凡透過IG限時動態發文，「罵吧！反正你們可能會得到人生第一張傳票，我真的會告」，警告罵人的網友。焦凡凡坦言「玩得爛、表情多、裝暈都可以，因為我真的不擅長的事我不會否認。」然後還說「我也知道以後要視自己的能力來接工作，不用擔心，之前錄得存檔播完，我就不會再去了。」

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而焦凡凡這番話也被周湯豪看到，他也發文維護焦凡凡，「2020大家應該意識與體會到人生的無常，更有愛。娛樂嘛~不喜歡不要看就好啦！有必要嗎？」讓焦凡凡看了直呼「差點哭出來，哥」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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