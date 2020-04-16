汪小菲防疫酒店住15日索價2.3萬卻獲讚超值？服務勁貼心兼頒證書

由台灣知名藝人徐熙媛大S老公汪小菲經營的S Hotel，早前曾歷經裁員及資遣等風波，卻在上個月27日正式加入台北市防疫旅館的行列。一名從英國返台的女同學，在返台後即入住S Hotel進行居家檢疫，入住15晚要價9萬元台幣（約港幣2.3萬元）該女同學表示自己受到完善的照顧，退房後竟還收到一張「居家檢疫完成證書」，汪小菲搖身一變成為「校長」，讓她又驚又喜。

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根據《中時電子報》報導，一名在英國就讀大學二年級的女同學，返台後入住汪小菲經營的S Hotel實行14天的居家檢疫。這名女同學表示，要退房時她收到了一張由「校長」汪小菲署名的「居家檢疫完成證書」，自己則成為「研究生」。證書上寫：「在本校『愛與喜悅學院』十五天制『身心靈修養系』修業期滿成績及格准予畢業，依學業位授予之規定，授予文學學士學位，此證」。此外，她還收到鳳梨酥、酒精以及S Hotel的行李牌，讓她覺得酒店貼心又溫暖。

該名女同學進一步指出，她總共入住「S Hotel」共15晚，包含早、午、晚餐，總共花了9萬元台幣（約港幣2.3萬元）。但酒店的服務人員每天都會打電話關心女同學的身體狀況，且餐點還有中、西式可以選擇，讓她在檢疫期間過的舒適，飲食也健康均衡。

汪小菲表示，由於返台的檢疫者多為在國外就學的年輕人，因此他跟S Hotel團隊一同想出了這個點子，希望能藉此傳達暖心的感覺（微博＠汪小菲）

汪小菲表示，由於返台的檢疫者多為在國外就學的年輕人，因此他跟S Hotel團隊一同想出了這個點子，希望能藉此傳達暖心的感覺。他也在微博上發文笑稱：「校長不敢當，但是恭喜每個隔離十四天的小夥伴們都畢業了」。

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