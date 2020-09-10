愷樂神隱5個月有望回歸《娛樂百分百》？陳零九5字回應

台灣八大電視《娛樂百分百》新單元「貳拾捌cafe'」昨日推出限時虛擬快閃店活動，主持群黃偉晉、陳零九和邱鋒澤要在15分鐘內賣出100杯雪糕給現場粉絲，活動當天吸引大批粉絲到場，想一睹偶像風采，3人看到長長的人龍也嚇傻，如今人氣急速飆升，有考慮跟製作單位提調漲主持費嗎？黃偉晉笑回「這可能要問經紀人喔」，反應超快。

陳零九(左起)、邱鋒澤和黃偉晉（聯合新聞網授權使用）

他們所屬的「五堅情」因狼人殺爆紅，不過邱鋒澤和陳零九表示，接到的商演邀約和往年差不多，邱鋒澤說「像跨年晚會，再怎麼趕也是三場啊」，黃偉晉坦言單飛後目前還沒接過跨年，「因為之前在當兵，但跨年我也還好啦，因為我自己也滿想出去玩的，哈哈！」笑說對跨年場態度隨緣。

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而陳零九的《戀人殺》MV日前上架，MV女主角找來神隱5個月的愷樂，被外界解讀她為復出試水溫，但其實MV早在4月就完成拍攝，陳零九說私下有傳過訊息關心愷樂，「就很簡單的問候，她回我謝謝關心。」至於愷樂何時重回娛百？陳零九僅回「我不方便問」，邱鋒澤和黃偉晉也說，當然都有私下關心，希望她健康快樂最重要。

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