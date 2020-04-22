【M 我珍愛的人】20歲安齊Kalen演年輕濱崎步　將被力捧做接班人

以濱崎步的半自傳為基礎的日劇《M 我珍愛的人》（M 愛すべき人がいて）於上周六（18日）首播，劇情講述濱崎步被松浦勝人發掘成為天后的經過，以及成名背後的感情點滴。在劇中飾演濱崎步的新人歌手安齊Kalen更因此被封為「翻版濱崎步」。

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《M 我珍愛的人》由三浦翔平和安齊Kalen主演，劇情改編自平成歌姬濱崎步同名自傳。

現年20歲的安齊Kalen是AVEX旗下的新人歌手，不過她的作風神秘，去年五月出道後都鮮有露面，不但從未現身直播節目，亦只現身於平面廣告中，日本娛圈跟一度流傳她其實是虛擬歌手。直至近月安齊Kalen確定擔正出演《M我珍愛的人》後，傳聞才不攻自破。據悉，劇組認為她眼神倔強且充滿力量，十足濱崎步，因此為她迎來了人生首個女主角。

安齊Kalen走辣妹路線。（Instagram：@kalenanzai）

安齊Kalen除了外表似足年輕時的濱崎步，AVEX也將濱崎步捧紅的方式照辨煮碗放到安齊Kalen身上，例如她的出道曲《感受全世界的敵意連孤獨都愛上》，亦是由濱崎步的御用班底聯手打造，公司還為她免費發行90年代獨有的8cm唱片以打響知名度。而安齊Kalen的衣服和妝容偏向辣妹時尚風格，也和九十年代末的濱崎步不謀而合。

《M我珍愛的人》的宣傳海報參考自濱崎步的專輯《A-BEST》。

濱崎步以前走辣妹風格。（《A-Best》專輯封面）

安齊Kalen於高中開始入讀AVEX原宿學院，同時在AVEX旗下的人氣商店擔任店員，當時濱崎步舊愛兼公司主理人松浦勝人，曾多次在社交平台轉發安齊Kalen的消息，因此令不少人猜測他就是幕後軍師；加上安齊Kalen成功在《M我珍愛的人》中「神還原」濱崎步造型，也順理成章是濱崎步的接班人人選。

《M 我珍愛的人》將公開濱崎步（右）與AVEX社長松浦勝人（左）的秘戀故事。（網上圖片）

《M 我珍愛的人》由三浦翔平和安齊Kalen主演，劇情改編自平成歌姬濱崎步同名自傳，講述濱崎步被發掘成為天后的故事，更會談及她的兩段婚姻，以及首度公開出道前與AVEX社長松浦勝人的秘戀故事，劇集已於4月18日晚上播出，「黃Viu煲劇平台」逢星期六深夜上架。

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