Jasper竟叫爸爸陳小春幫佢搲腳　應采兒發火用一句教訓兒子？

陳小春和仔仔Jasper曾以父子檔參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，因而人氣爆燈。近來他們父子二人再加陳小春太太應采兒一同在新節目《新生日記第二季》亮相，7歲的Jasper就語出驚人。

Jasper在鏡頭前童言無忌。（YouTube影片截圖）

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正當兩夫婦和客人楊千嬅和丁子高在聊天，Jasper突然走到父母身邊，坐了下來，向爸爸陳小春說︰「你可以幫我摳腳（意指︰搲痕）嗎？」陳小春反問︰「我為什麼要摳腳？」Jasper天真的說︰「因為很舒服。」更自動把雙腳放了上爸爸的大腿上，非常可愛。不過他們的對話就驚動了在一旁跟別人聊天的應采兒，開玩笑說︰「你們在聊另外一個節目嗎？」Jasper竟回答︰「對。」

夫妻檔拍攝《新生日記2》賺人民幣。（《新生日記2》微博圖片）

不過，應采兒立刻就把兒子的雙腳從陳小春的大腳上放下來，邊說︰「把腳放下來，穿好鞋子。」當陳小春再問兒子為什麼要摳腳時，Jasper說︰「因為很好，因為很癢。」於是媽媽便教訓說︰「我們是很有氣質的一家。」Jasper後來就沒趣的走開了，索性不理會大人們的世界。網民大讚Jasper和陳小春的父子關係好，又說︰「果然是有氣質的一家」、「有教養」、「會身教給自己的孩子」等。

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