家居．築則｜千呎屋圖則三尖八角大改造　點解睡房套廁有兩道門？

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集的主角是一間過千呎豪宅，不過它的圖則就三尖八角，因為大廈的立面用了弧形設計，流線型的外牆令大廈單位間隔變得多棱角，增加了設計難度，一起看看設計師如何令不規則線條成為特色，同時製造空間感。

單位的設計充滿了弧形線條。（《家居．築則》電視截圖）

單位的廳有一個弧形露台，所以設計師用了特別的天花設計去襯托露台，增加連貫性，利用假天花製造多層次，又可收納冷氣，弧度的設計，感覺特別。本身廳是弧形，他們沒有刻意拉直廳的線條，以流線型的家俬和擺設呼應，例如有弧形的櫃側修飾。工人房房門被隱藏了，而廚房出面的牆身用了雲石，帶點高貴的感覺。

設計師把先天缺點轉化為亮點。（《家居．築則》電視截圖）

單位本身有四間房，當中兩間是套房，不過戶主一家三口住，不需要用到三個洗手間，所以拆了其中一個。他們拆了主人房的套廁，套廁的位置變成了衣帽間，而客廁就改成為主人房的新套廁，用上了黑色強化玻璃，通透度大增。主人房裏面也有大量流線型的設計，由於圖則太三尖八角，連窗台也是弧形的，他們就用了弧形燈槽修飾圖則的弧位，再配上一張「L形」的書桌。主人房用了女戶主喜歡的綠色為主調。

工人房的房門是隱藏式的。（《家居．築則》電視截圖）

另一個特色，就是設計師把其中一間房改成多用途空間，既是屋主和兒子的遊戲區，又可以是親友聚會的地方，就成了一個小偏廳。他們沒有在這裏做房門，空間就在走廊的盡頭位，可以把光線引入屋內，令走廊也十分光猛。它的另一個功能就是可以用來儲物，因為做了地台位收納物品。屋主兒子的睡房也很特別，走型格路線，天花板有可變色的LED燈光，最適合喜歡打機的小朋友。除此之外，房間有套廁，但廁所裏面有兩道門，原來另一道是門是可以從飯廳打開，所以同時也是一個客廁，不過如果要去這個廁所，豈不是每次也要鎖兩道門？

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