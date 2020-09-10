我男友係好「差」｜陳欣妍同印度型男激吻　感覺怕羞：好激烈咁嘴

陳欣妍（Shirley）憑着ViuTV節目《辣伙頭》以及《美女郊遊游》而火速上位，近來她更回歸電影界，擔任由印度導演拍攝的本土電影《我男友係好「差」》（My Indian Boyfriend）的女主角，進軍寶萊塢！

陳欣妍（Shirley）第一次拍印度電影。（陳順禎攝）

陳欣妍與男主角還有親吻戲！她接受《香港01》訪問時說：「好興奮！無論係第一次拍印度戲定係着印度服飾都好。」談到戲中的親吻戲，男主角成家宏（Karan Cholia）就大讚陳欣妍又靚又專業。他：「佢真係我女神！有一場要錫錫，戲情講我哋要分手，我哋分手前鍚得好親密。我覺得好幸福，第一次拍戲就可以同Shirley kiss。」

陳欣妍與男主角成家宏在戲中有激吻戲。（陳順禎攝）

陳欣妍補充說：「嗰一場我喊到『淅瀝嘩啦』，眼淚鼻水全部出晒嚟，好激烈咁樣嘴！」成家宏：「Enjoy就夠啦。」第一次拍接吻戲？「係吖，第一次拍接吻戲，有種要豁出去嘅感覺，但係既期待又怕羞，因為嗰一場有一種《天若有情》嘅感覺。」陳欣妍亦透露，電影將會在印度上畫：「 我她期望可以去印度睇首映！因為我從來都未去過。」

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