【多圖】陳欣妍進軍寶萊塢做女主角　獻熒幕初吻：仲要學跳印度舞

陳欣妍（Shirley）因ViuTV節目《辣伙頭》播出後而廣受觀眾認識，因而吸納了一大班粉絲。據知她正在為4月份推出的郊遊節目《美女樂遊遊》，與ViuTV另一位「女神」沈殷怡（Shirley Sham）拍檔主持節目。話說回來，其實陳欣妍在最近也接拍了一部香港印度合資的電影，難道是為進軍寶萊塢鋪路？

陳欣妍（Shirley）進軍印度電影市場！（受訪者提供）

陳欣妍（Shirley）接受《香港01》訪問時透露：「我喺套戲入面都有幾個印度西施Look！係咪好靚呢？遲啲仲會去印度取景㗎。」她透露，對參演印度電影感到十分興奮，因為戲中她會扮演周旋在兩個靚仔中間的女角：「戲入面仲有Kiss戲！係我螢幕初吻嚟㗎。」

陳欣妍透露電影會在香港印度兩地取景。（受訪者提供）

她笑言好彩拍攝時不需要說印度話，不過就需要跳傳統印度舞：「要跳印度舞，之後仲要跟老師上堂學印度舞，不過好似就唔使唱歌。」問她有沒有打算進軍「寶萊塢」，她回答：「哈哈哈，有機會就梗係進軍啦，套戲喺香港、印度都會上映，希望印度嘅觀眾都會鍾意。如果要謝票，我都非常願意去印度㗎！」

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