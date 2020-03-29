雪莉26歲生忌　Amber分享合照回憶湧現：弟弟，我們再一齊玩吧！

韓國女歌手兼女團f(x)前成員雪莉（Sulli）於去年10月因抑鬱症離世，一顆巨星的隕落令人婉惜。今日（29日）正值雪莉的26歲生忌，曾為隊友的Amber在社交網站發文悼念，並分享多張與雪莉的合照，全部都是二人之間的珍貴回憶。

Amber（右）與雪莉（左）經常以兄弟相稱。（微博：@劉逸雲Amber）

Amber與雪莉經常以兄弟相稱，今日她分別在Instagram、Twitter和微博發文，向「弟弟」留下幾則不同的訊息：「我們的雪莉，生日快樂，哥會過得更好的」、「我們再一齊玩吧，我的弟弟，生日快樂」、「弟弟，生日快樂。哥哥會一直加油。」

照片中的二人均在臉上洋溢着幸福的笑容，當時快樂的回憶依然歷歷在目，可惜如今卻今非昔比，令不少粉絲眼框泛淚感到心酸。

雪莉（左）和Amber以前一起去潛水。（Twitter：@llama_ajol）

Amber於一月曾接受美國CBS節目《This Morning》中公開提及過雪莉，更一度眼泛淚光。她形容雪莉是一個開心的來源，可愛中又帶點叛逆，而且以往面對網民的負評時都會一笑置之，是一個很值得惹人愛的女生。但相反，自己則比較不會面對負評，因此相當佩服她。

雪莉去年10月因抑鬱症離世，終年25歲。（Instagram：@jelly_jilli）

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