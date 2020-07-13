貓王外孫舉槍自盡亡終年27歲　外貌激似貓王、曾計劃出碟做歌手

美國搖滾天王貓王皮禮士利（Elvis Presley）的外孫Benjamin Keough今（13日）傳出輕生死亡，終年27歲。警方證實他死於「自我造成的槍傷」。Benjamin是最似貓王的一個外孫，他的母親麗莎（Lisa Marie Presley）相當難過。

根據《TMZ》報導，Benjamin周日在加州被發現遺體，母親的經紀人向媒體證實消息：「她傷心欲絕、沮喪無助，無比沮喪，現在為11歲雙胞胎女兒、大女Riley努力保持堅強，她很愛那個兒子，也是她的一生摯愛。」據傳麗莎跟Benjamin關係親密，母子倆2009年甚至身上擁有相對應的紋身，她更在2012年為兒子寫了一首歌，並以兒子的中間名作為歌名。

貓王外孫Benjamin（右一）生前低調，最後一次在媒體面前公開露面是在「貓王」逝世40周年紀念日的活動上（AP）

麗莎曾說：「Benjamin的確與貓王長得非常像，每個人都抓著他拍照，太不可思議了，有時看著我看到他（被抓去拍照）也不知所措。」不只外貌相似，Benjamin也有一些音樂天份，曾經與環球音樂簽下500萬美金的唱片合約，當時他說：「音樂不會像貓王，沒什麼好像的。」不過，他曾在2015年買了「貓王」穿過的衣服，並且分享照片寫下：「我現在離他很近。」

Benjamin是貓王皮禮士利的外孫，他的祖母Priscilla 1967年與貓王結婚，6年後便離婚，麗莎是兩人1968年生下的唯一女兒。貓王1977年去世，享年42歲，當時麗莎只有9歲。

麗莎的情史也相當豐富，共有4段婚姻。她在1988年與第一任音樂家丈夫Danny Keough結婚，兩人育有2個小孩，Benjamin與他的姊姊Riley。不過麗莎最著名的一段婚姻是第三任老公尼古拉斯基治（Nicolas Cage），婚姻只短暫地維持了兩個月。而她又與第4任老公生下了一對雙胞胎女兒，共養育4個小孩。

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