獨留郭碧婷在台灣待產被鬧　向佐無奈親揭背後原因

藝人向佐早前在微博親證老婆郭碧婷已懷孕消息，因為疫情關係他同郭碧婷只能分隔兩地，目前女方在台灣待產已經要進入生產倒數階段。不過在這一段時間，向佐就一直被外界質疑不去台灣陪伴老婆，近日他在內地網上平台接受訪問時親揭個中原因。

向佐同郭碧婷已經結婚一年了。（向佐微博圖片）

從郭碧婷傳出懷孕到證實懷孕，向佐都一直沒有陪伴左右，因此不少網友就開始議論，質疑他為什麼不去陪伴郭碧婷。對此向佐就在節目中講道：「很多網友真的以為隔離14天就能去，那個簽證是很難搞的。或者我在台灣家裡人就是死掉了（離世才可以去），生孩子不算。但是我現在弄到了那個簽證了。」

向佐透露辦理簽證十分困難。（微博截圖）

排除萬難終於拿到簽證去台灣陪老婆待產的向佐，還好大方向外談及子女的教育觀，從他的言談上不難發現他其實是一位「女兒奴」爸爸，他講道：「女孩子可以寵一點，但男孩子必順要對父母有敬畏感的，不然出去對父母都沒有敬畏感的話，你就是很野的孩子了。」又自言自己一定是慈父：「女孩不怕我覺得有碧婷在就還好，她本身對自己就很嚴格，如果是女孩她也是應該蠻嚴格的，我肯定是個慈父，所以她做黑臉那個。」

向佐揚言自己一定會是一位慈父。（向佐微博圖片）