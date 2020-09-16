小鬼逝世｜初戀女友楊丞琳曾讚「最佳前男友」　同妞妞玩地下情？

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今驚傳離世，終年36歲，消息得到其紀理人證實，震驚兩岸三地粉絲。而大家對他的印象除了知道他是一位全方位（歌影視）發展不錯的藝人之外，最令人熟悉的就是他同楊丞琳的一段情，因而被網友封為「最佳初戀」。

小鬼今驚傳離世，終年36歲。（視覺中國）

在二人未正式出道之前，小鬼同楊丞琳是高中的同班同學，在在學時期二人產生好感因而發展成為情侶。沒想到在這個階段楊丞琳之後早過小鬼進入了演藝圈，逐漸紅了起來，在價值觀同生活方式有差異之下，二人慢慢漸行漸遠而分手。

而在兩年前楊丞琳就曾邀請小鬼上「青春住了誰」世界巡迴演唱會擔任嘉賓，大方地講述二人的初戀點滴，還覺得有好多地方對不起小鬼：「當我簽了約成為藝人，我自以為很紅，跟他走在路上一有路人經過就把他手甩開。我就說有人認出我了，我就自以為自己很紅，很多時候一直處於這樣狀態。」因為差異二人最終只好分開。

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小鬼同楊丞琳被譽為「最佳初戀」。（視覺中國）

雖然分手但二人再見亦是朋友，多年來都關心對方﹑支持對方，楊丞琳亦曾多次公開稱讚小鬼是「最佳前男友」添。就連楊丞琳拍拖都會知會對象，表明接受不了小鬼這位前男友，就絕對不會交往下去，可見小鬼在他心中佔了多重要的位置。而去年楊丞琳宣布同內地男星李榮浩結婚，小鬼更是第一時間送上祝福的前男友，在instagram留言：「替你們開心」，這一種友誼令不少人羨慕。

在演唱會上二人擁抱，相當溫馨。（網上圖片）

同楊丞琳分手之後的小鬼感情都一直處於空窗期，不過緋聞女友就無間斷。在2016 年的時候，他就曾同「天氣女孩」妞妞傳過緋聞，二人互動曖昧又被媒體目擊到多次從同一棟大樓進出，但一直沒有公開承認這一段情。不過有指他們不公開戀情事實上是玩地下情，台灣媒體指他們交往3年多感情穩定，但女方因為發現他有另一部手機，發現裡面有好多同其他女生的曖昧訊息，因而提出分手。

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有媒體指妞妞曾同小鬼戀愛3 年多。（iop_1004 @IG）

而事隔4年之後，直到今年就傳出他已經名草有主，緋聞女友就是「棒球女神」峮峮（吳函峮）。據台灣媒體報導指，小鬼曾多次出入峮峮所居住的住所兼過夜，並與女方前後腳離開，而過去峮峮亦曾公開過自己的理想男友要具備的條件是「不一定要帥哥、要體貼、有點man、不懦弱」的條件，剛好與小鬼相符，因此被外界猜測二人關係不一般。

今年同峮峮傳緋聞。（IG@qun_04）