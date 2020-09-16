小鬼逝世| 同羅志祥主持《娛樂百分百》結緣　因講對方壞話致反目

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今日（16日）被發現於台北市北投區三合街住處過世，终年36歲。警方初步調查是因其由浴室出来，不慎滑倒撞親頭而倒斃。

小鬼於18歲正式出道，2006年成為《娛樂百分百》當家主持人，因此與羅志祥（小豬）成為好兄弟。然而，有傳小鬼2015年因在廁所說喜歡小豬的女生都很膚淺，令向來愛錫歌迷的小豬感到不悅，有指他更躲在一旁偷喊，隨後小豬甚至在節目中質問小鬼「你說喜歡我的女生都怎樣？」令氣氛極度尷尬，最後小豬突然唱歌，為彼此找台階下，才緩和了氣氛。而兩人疑似就此結下心結，多年的兄弟情誼轉淡，雖然雙方堅稱並無撕破臉，但卻屢傳不和，同年底小鬼更退出主持9年的《娛樂百分百》，之後鮮有互動。

小鬼同小豬曾經是好兄弟。（VCG）

不過，2017年羅志祥與愷樂斬獲金鐘綜藝節目主持人獎，小鬼也在Facebook曬出截圖，公開祝福對方，兩人的關係疑似破冰。除此之外，小豬今年因深陷多人運動醜聞遭到全面停工，6月小鬼在接受台灣媒體訪問時，曾表示與小豬並無聯絡方式，但希望大家給予對方空間。

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雖然兩人多年無聯絡，但可能已經冰釋前嫌。（VCG）

聞聽曾經好兄弟身亡的消息，羅志祥也在IG Story以黑底白字回應道「為什麼會這樣......」看得出非常痛心。

羅志祥為小鬼的事實感到痛心。（Instagram@showlo）