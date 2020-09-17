韓女團直播遇性騷擾兼疑被打　男工作人員：就是為了讓人看腿

去年8月出道的韓國新人女團FANATICS，因成員彩麟和鍍我曾分別參與《PRODUCE 101》第一季及《PRODUCE 48》而關注度甚高，加上當中有兩自中國及台灣的成員，中華圈人氣尚算不錯。可是昨晚（16日）組合就因直播時，發生嚴重性騷擾事故，甚至登上微博熱搜榜第一位。

FANATICS四位成員昨晚開直播與粉絲聊天，其中有女工作人員見右邊穿上短裙的兩人表示不自在，因此遞上外套防止出現走光情況。可是成員接下外套未夠5秒，鏡頭後就傳來一把男聲說：「就是為了讓人看腿，遮甚麼遮？你是傻了嗎？」更傳來掌摑聲。雖然觀眾見不到後面的情況，但明顯見到鏡頭前的成員一直看工作人員眼色，最終把蓋在腳上外套拿走。

FANATICS昨晚直播時發生性騷擾，以及疑似打人事件。（網上圖片）

點撃睇事故全過程：

有粉絲發現遞上外套的是隊長斯嘉。（網上圖片）

有眼利的粉絲指出，當時遞上外套的是25歲中國藉隊長斯嘉，當時她因坐位不夠而沒有出鏡，因此質疑工作人員掌摑的是FANATICS成員。由於事態嚴重，涉及性騷擾及動手打人，組合所屬公司今早發聲明道歉，承認工作人員發言錯誤，表示會採取相應措施。粉絲及網民都對事件感到憤怒，認為女團成員慘被成為情色工具，表示想像不到私下的發言行為有多過份。

FANATICS去年8月出道，當中有來自韓國、中國及台灣的成員。（FB/@FENT.FANATICS）

粉絲整合FANATICS已不是首次有走光情況：