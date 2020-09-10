25歲Lovelyz美珠訪問用眼掃男生下體　發文為性騷擾行為道歉

韓國女團Lovelyz 25歲成員美珠擁甜美外貌及標準好身材，出道以來擁護不少男粉絲，加上她在綜藝節目表現突出，令她知名度大增。可是向來言行大膽的美珠在Youtube頻道「The K-POP」一訪問中，涉嫌用眼睛掃視男學生下體而惹爭議，日前（8日）通過所屬公司道歉。

美珠在「The K-POP」單元節目《MIJOO PICKCHU》中訪問一名男大學生，講到與女朋友交往的話題，表示二人已拍拖200天。當時美珠講到：「即是甚麼都做了，一定是吧！」男學生則回應「甚麼事都沒有」，此時敢言的美珠竟開玩笑反問「你是男人嗎？」，眼睛並移向對方下體。影片雖在6月就公開，但近日引來網民熱議，質疑美珠的發言及行為有性騷擾之嫌。

美珠日前就有訪問，用眼掃男生下體的行為道歉。（網上圖片）

雖然向來綜藝人也會配合節目效果，開非常踩界的玩笑，可是由於美珠是女團偶像出身，與組合形象不乎外，亦是不少年青人的模仿對象，因此引起巨大爭議。本月8日美珠通過所屬公司發表聲明，承認當時的言行過份草率，表示已向受影響男學生道歉。美珠亦有向粉絲、大眾及節目觀眾道歉，表示日後會更注意言行。

美珠綜藝節目表現突出，這次似乎玩過火。（segye.com）

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