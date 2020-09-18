【新生日記2】網友攻擊冇代表作　應采兒超霸氣：作品就是Jasper

近日播出最新一集的內地綜藝節目《新生日記2》，應采兒同陳小春就邀請了好友楊千嬅到家作客，兩對夫妻有講有笑大談「湊仔經」。其中應采兒更不畏言公開回應網友質疑她沒有代表作，她自豪地表示自己的代表作就是生了Jasper（陳胤捷），滿臉驕傲的模樣連在旁的老公陳小春都點頭以表認同。

楊千嬅夫婦到陳小春家作客.。（《新生日記2》微博圖片）

楊千嬅夫婦難得一起作客參與綜藝節目，而且又已經是父母的身份，雖然她因為自覺高齡問題而拒生第二胎，但她都好想知道陳小春﹑應采兒將再為人父人母的心情。沒想到陳小春面對第二胎小孩的來臨，他抱着一個隨遇而安的心情來面對：「第一個小小春還沒出來之前，我狀況完全是很懵。到底會怎麼樣？那天出來是甚麼樣？我應該需要怎麼樣？我都不知道，不知道就別想了吧！就沒有想那麼多。」

陳小春面對小孩的來臨，都是抱着順其自然的態度。（《新生日記2》微博圖片）

另外，應采兒自覺做了媽媽之後就完全不想工作，只想一心照顧兒子，而且她覺得自己在照顧小孩方面得心應手。未知，是否因為近年Jasper受歡迎的關係，令應采兒獲討論的新聞都是有關Jasper，總會令人覺得她好像只是陳小春的老婆﹑Jasper的媽媽，忽略了她是一位演員，似乎沒有代表作似的。

對此應采兒就霸氣作出回應，反擊網友的質疑：「他們常常問我你覺得你沒有代表作，就只有是小小春的媽媽，會不會覺得很不開心？不會，小小春就是我代表，老娘的作品就是他，好嗎？我就根本沒有想要工作，然後這一胎我老公也沒有想要工作，我們全家都不要工作了。」滿臉露出驕傲的表情，可想而知她對Jasper的成長中，付出了多少的陪伴同教育，而且Jasper又聰明﹑乖巧，如此優秀應采兒當然是最大功勞者。不過無論如何，只要是自己的小孩都是父母最佳的作品。

應采兒的代表作就是生了Jasper。（影片截圖）

Jasper又聰明又乖巧，人人見到都愛。（《爸爸去哪兒》微博圖片）