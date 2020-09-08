【新生日記2】楊千嬅爆生Torres恐怖經歷　自覺超齡拒生二胎

最近內地播出的綜藝節目《新生日記2》，記錄了應采兒在生「HOHO」之前的孕婦生活。而在近日更新的一集節目中，她的好友楊千嬅就到家中作客，期間二人大談生第二胎的問題，沒想到楊千嬅因為生Torres時的恐怖經歷，再加上年齡問題，而令她不想再次冒險生第二胎。

楊千嬅夫婦到應采兒家作客。（影片截圖）

因為這個節目是圍繞孕婦問題，所以只生過一胎的楊千嬅難免會被問到有否計劃生二胎的打算。在應采兒的追問下楊千嬅二話不說拒再生，原因除了自覺超齡之外，還因為生產經歷而令她卻步：「怎麼生了現在超齡了。因為那個時候懷Torres的時候，其實我自己是有一些問題，所以那天生的時候開刀，但是醫生找不到他的頭，我生很久，很緊張真的很緊張。」所以她不想再次冒險。

但應采兒就覺得有生二胎的必要，因為多一個兄弟姐妹陪伴小孩不會那麼孤獨。應采兒講道：「還是要第二個，就是自己一個還是比較無聊。」此時楊千嬅就自爆原來Torres有講過想要弟弟妹妹，但楊千嬅就一直推推到現在已經四十多歲了，她就不想再生了。雖然拒生二胎，但她還是很喜愛小朋友，還公開表示不介意幫忙帶應采兒的小兒子HOHO。

楊千嬅在生第一胎的時候差點死掉。（影片截圖）

Torres曾表示想要多個兄弟姐妹陪伴。（楊千嬅微博圖片）

不講不知因為小朋友而結緣成為好友的她們，才結識短短兩年而已。成為好姐妹之後已經無話不談，應采兒更不畏言在微博吐嘈楊千嬅：「說真的以前聽到 楊千嬅 這個人...無感！但這兩年認識她之後發現她的善良﹑她的可愛和她的義氣！一個人成功不是沒有道理的！」

應采兒覺得有生二胎的必要。（影片截圖）