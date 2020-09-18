【小鬼逝世】楊丞琳暱稱證二人姻緣　歌曲編號441暗藏感人密碼

台灣藝人小鬼（黃鴻升）周三（16日）驟逝，享年36歲，突如其來的噩耗令身邊人措手不及，其初戀女友楊丞琳更是悲痛及不捨，近日接連在社交媒體上分享與小鬼生前相處的點滴，表達不捨之情：「在這邊先道歉，如果有人覺得我一直發跟鴻升有關的內容，讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間，這是我懷念他，也是不想讓大家忘記他的方式，望理解。」

點擊圖輯睇楊丞琳對小鬼想念之情：

+ 6 + 6 + 6

對外二人過去曾是愛侶，但分開以後，二人一早將那份感情昇華成親情，楊丞琳無論對小鬼本人、還是受訪時均說過：「（小鬼）生命中很重要的一個人！」近日她分享的片段可見，二人的感情何其深厚：「好喜歡罵你，因為你從來都不會生我的氣！」「好想跟你在那邊鬧來鬧去，影片愈開心，心裡愈難過！」楊丞琳繼而透露「小鬼」原來是二人戀愛時，小鬼對她的暱稱，所以她一直以來都叫他的本名：「我都叫他鴻升是因為小鬼才是我的綽號。」其實「小鬼」的藝名是鈕承澤幫黃鴻升取的，亦是他當時參與偶像劇《半成年主張之搞個自由式》劇中角色的名稱。

《學妹》的歌曲編號441正是楊丞琳當年的學號（IG／＠anno8o7）

與小鬼是同班同學的許瑋甯同樣分享了不少回憶片段，表達了不捨之情，她又分享了在華岡藝校時的座位表，而楊丞琳當時的學號為「88441」。無獨有偶，小鬼2015年推出專輯《ALiEN》中的歌曲《學妹》的編號就是「441」，也就是楊丞琳的學號；楊丞琳在得悉這件事後表示：「這是什麼？為何我從來沒聽說？但剛剛去找了學妹這首歌，歌詞不像我呀，可這學號是我沒錯！」其實當時小鬼曾表示歌詞內容和楊丞琳無關，但對方是他學生時期最重要的人，所以他將這個號碼當成紀念。

點擊圖輯睇二人相處照片：