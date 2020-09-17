小鬼逝世︱楊丞琳翻出21年貼紙相思念前男友：我們好青春！

台灣男星小鬼（黃鴻升）昨日（16日）被發現在家中失救不幸離世，終年36歲，噩耗震驚全個娛樂圈。面對好友兼初戀男友的離世，楊丞琳昨晚艱難地在社交網站發文，坦言對方是自己的青春，更形容能夠遇上小鬼是用盡了她一輩子的福氣。

楊丞琳與小鬼雖然是舊情人，但感情相當好。（rainie77@instagram）

楊丞琳坦言希望能在夢裏再見到小鬼。（Instagram：@rainie77）

楊丞琳一連在Instagram限時動態多次表達對小鬼的思念，感性寫道：「永遠為你留一個位置」、「還好我們有給彼此一個深深的擁抱」、「晚點要起床工作，此刻還睡不着，但是不睡我就夢不到你了」。她今日（17日）再上載一張與小鬼21年前、兩人只有15歲還是戀人時一起影的貼紙相，只見兩人當時一臉青澀，看起來相當甜蜜：「同學翻出我跟鴻升小時候拍的大頭貼，那時候好流行，我們好青春，完全不覺得是21年前的事。」

楊丞琳上載和小鬼於15歲時影的貼紙相。（Instagram：@rainie77）

雖然兩人於17歲時分手，但經過超過20年的洗禮，楊丞琳和小鬼仍能將昔日的感情昇華成家人般一樣的存在，能夠有這樣的知己實屬難能可貴。

楊丞琳於2018年10月舉行《青春住了誰世界巡迴演唱會》時，邀請了她認為最貼切「青春住了誰」主題的小鬼做嘉賓，她慨嘆幸好當時有給彼此一個深深的擁抱。（Instagram：@rainie77）