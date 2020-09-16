小鬼逝世︱黃鴻升曾拍20套電視劇　7分鐘激吻楊丞琳戲份最經典

台灣男星小鬼（黃鴻升）今日（16日）被發現在家中廁所跌倒失救不幸離世，終年36歲，噩耗震驚全個娛樂圈。他除了在音樂和綜藝獲得不少成就之外，亦曾拍攝過20部電視劇，當中有不少都是人氣爆燈的劇集，包括《終極一班》、《熱情仲夏》、《轉角遇到愛》、《霹靂MIT》及《剩女保鏢》等等，總有一部你一定有看過。

小鬼除了在音樂和綜藝獲得不少成就之外，亦參演過多部人氣電視劇。（VCG）

在小鬼的眾多戲劇演出之中，他去年底因為在神劇《想見你》中驚喜客串飾演黃雨萱（柯佳嬿 飾）的大學男朋友「肚臍」杜齊閔而一度成為焦點，亦成為了大眾近期對他最印象深刻的角色。

小鬼在《想見你》中友情客串黃雨萱（柯佳嬿 飾）的大學男朋友「肚臍」杜齊閔。（《想見你》劇照）

不過，要講到小鬼最經典的一段演出，必定是他於9年前與楊丞琳於《醉後決定愛上你》中一場接近7分鐘的對手戲。他在劇中飾演楊丞琳的孤兒院朋友「王金水」，長大成為集團董事長養子「耿爍懷」回來再追求楊丞琳，在其中一段掀起全劇高潮的戲碼入面，小鬼在酒店走廊捉住楊丞琳深情告白，更激動抱住她擁吻，大呼「我愛你是真的！」

小鬼於2011年飾演林曉如（楊丞琳 飾）的孤兒院朋友「王金水」耿爍懷。（《醉後決定愛上你》影片截圖）

眾所周知，小鬼是楊丞琳的初戀男友，可惜因為當時只有17歲的楊丞琳為了全力踏上星途而休學，兩人開始漸行漸遠，更因價值觀的變化而和平分手，直到小鬼出道後再於演藝圈重遇楊丞琳再度變成好友，更不惜放下舊情人身份在《醉後決定愛上你》上演親吻戲碼，當時一播出就已經引起轟動。

（《醉後決定愛上你》劇照）

該段演出之所以至今仍能長存觀眾心中，除了是因為小鬼和楊丞琳演技精湛之外，亦是因為兩人的對白實在令人心酸。楊丞琳被小鬼強吻後大力推開他，並說道：「因為我們曾經有過相依為命的日子，所以你才更不能破壞它」、「我現在身邊已經有宋杰修（張孝全 飾）了，除了友情，其他的我什麼都不能給你啊」、「我從來沒有後悔重新遇見妳，因為你永遠都是我最重視、最關心的朋友」網民認為該段戲的對白就像形容楊丞琳和小鬼兩人真實的故事一樣，因此觀眾看得份外心酸，亦成為小鬼演藝生涯入面最令人印象深刻的演出。

網民認為該段戲的對白就像形容楊丞琳和小鬼兩人真實的故事一樣。（《醉後決定愛上你》影片截圖）

該段戲是小鬼最令人印象深刻的演出。（《醉後決定愛上你》影片截圖）

小鬼是楊丞琳的初戀男友，但現時已昇華成好友、家人。（Instagram：@rainie77）

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