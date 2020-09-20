香港奇則｜40萬裝455呎新樓勁簡約　保留大量原裝設計咁執咗咩？

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集有阿正帶大家參觀一間455呎的新樓，單位是兩姊妹的家，裝修後的單位簡約有品味，而且改動切合屋主二人的需要。

一入門口就是開放式廚房，設計簡約。（《香港奇則》電視截圖）

400多呎的單位，原則有一大一細兩間房，和一個開放式廚房，最大的改動就是兩間睡房之間的牆身拆掉，改用儲物櫃做間隔，令細房多了空間，而廳就用家具款式營造風格。一入門口就看到一個長方形的廳，和一個大露台。由於是新樓的關係，設計師用了不少原有的裝修，例如原裝木地板、房門和廚房的廚櫃，他們主要是後加訂製櫃如鞋櫃和電視櫃，和幫屋主襯搭顏色和家俬。入門口的一邊是開放式廚房，設計師加了條子玻璃屏風，阻隔油煙飄入客廳。

單位455呎，兩房間隔，設計簡單又有品味。（《香港奇則》電視截圖）

客廳的用色也比較素，以白色為主色配以少量深色家具。電視櫃是一個亮點，事關設計師升高電視矮櫃，外面是條子，呼應廚房的條子屏風。長形的電視櫃可以容納不少雜物，其中一處的上方更有一個大型儲物櫃，可以補充屋子的儲物量。另外，兩間房本來一間大一間小，但設計師巧妙地將兩房中間的牆改成儲物櫃做間隔，變相從大房偷了房給細房用，平衡兩房的大小。細房有衣櫃和書櫃，又有另一個書櫃給大房用，間隔的確是達到一物多用的效果。而大房方面，色彩就較豐富，床頭用湖水綠牆身，是想呼應窗外的內園景觀。窗邊位置，他們做了一個落地窗台櫃，可以容納屋主的行李箱，設計實用。全屋裝修費約為40多萬。

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