安樂蝸｜60萬裝修401呎走簡約風　有斷捨離Feel全屋儲物櫃勁隱蔽

J2節目《安樂蝸》最新的一集由主持何依婷和狄以達到訪一間401呎的單位，地方不算小，但屋主就想裝修可以令地方更實用和加強設計味道。

單位401呎，雜物收藏得很好。（《安樂蝸》電視截圖）

401呎的屋有兩房一客一飯廳，單位的間隔沒有太大改動，只是房間和廁所的門口位有改變。全屋用淺木色，走日式簡約風，而且有「斷捨離Feel」，因為除了梳化和餐桌外，看上去像沒有儲物櫃一樣。設計師表示難度在於空間不夠大，能夠改動的間隔不多，所以他從家具上着手，令線條簡單點和用簡約顏色為主調。他們把客房從客廳正中間移近窗邊，變相加大了電視牆，視覺上有延伸效果。本身的客房門變成儲物櫃，外面是一道無路軌滑門，完美收藏了儲物櫃，表面用了條子紋，增加時尚感。而電視櫃也有大量空間儲物，連電視後面也是儲物位，同時可以隠藏電線，所以令到單位看上去很簡潔。

單位主要以天花射燈和燈槽照明，全屋感覺柔和。（《安樂蝸》電視截圖）

另外主人房的門也一樣用無路軌滑門，呼應電視櫃，設計師解釋這種滑門的好處是節省空間和線條簡單，但做工就比一般滑門貴4至5倍。此外，鞋櫃的設計也非常巧妙，是收藏了在電視櫃旁，一來有延伸效果，令客廳望上去拉長了，二來櫃的直角改成圓角，可以修飾通道，更可減低直角帶來的壓迫感。而本來廁所門是對正大門口，感覺不好，所以他們把廁所門的門口移了位置。主人房方面，他們加了地台，可以擺放更多雜物。單位本身有足夠採光，所以除了有兩盞型格壁燈外，主要以天花射燈和燈槽照明，全屋感覺柔和。價錢方面，全屋裝修費是60萬。

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