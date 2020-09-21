家居．築則｜380呎屋北歐融合工業風　採光不足天花傾斜點補救？

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個面積380呎的細單位，是夫婦二人住的地方，不過單位有不少問題，設計師把它重新規劃和設計。

單位的用色特別，大玩「撞色」。（《家居．築則》電視截圖）

樓齡接近30年的單位面積細之餘，也問題多多，例如天花的傾斜度頗多，所以他們在傾斜的位置，家具盡量沒有做至樓頂，加上燈飾如燈槽和座地燈吸引視線，成為焦點，令人忽略缺點，視覺上也拉高了樓底。另一個問題，是大廳的採光嚴重不足，只有一扇細窗，空氣流通差，設計師將廚、廁對調，利用廚房的窗做空氣對流和採光。而主人房的門口設置在衣帽間和主人房中間，可以同時提供兩扇窗的陽光，直接照射到大廳。

主人房用灰藍色為主。（《家居．築則》電視截圖）

另外，女戶主喜歡北歐風，男戶主喜歡工業風，所以大範圍例如客廳以女戶主喜歡的湖水綠為主，而主人房偏向以男戶主喜歡的設計，用灰藍色和工業風。女戶主想在廳用「撞色」設計，但又不想太凌亂，所以設計師就用一些較「安靜」的色如湖水綠和灰藍色。設計師在大廳設計了一張摺疊桌，收起來時是工作枱，拉開可以招呼親朋戚友。此外，屋主很少下廚，廚房是半開放式的，又用了工業風設計，有黑鐵框的玻璃窗做間隔。另一個工業風元素就是用了穀倉門，打開穀倉門就是主人房。再加上不同的吊燈燈飾，感覺有心思。

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