湖南衛視宣布停辦《歌手》　劉濤古力娜扎等熱劇預告曝光

內地八大電視台之首的湖南衛視今日（22日）舉行招商會，發布了2021年的電視劇名單同預告，以及相關綜藝節目。

據導演洪濤透露，今年的《歌手·當打之年》會是最終季，節目明年起停辦，之後將開啟全新音樂綜藝。

《歌手》由《我是歌手》更名而來，從韓國MBC引進，2013年首播，由第五季開始更名《歌手》，7年來有不少國內外頂尖歌手登上過該舞台，第一季至今，冠軍分別是羽泉、韓磊、韓紅、李玟、林憶蓮、Jessie J、劉歡以及華晨宇。而鄧紫棋（G.E.M）曾在2014年參加該節目，憑藉扎實的唱功征服觀眾，斬獲亞軍，也因此打開了內地市場，獲得更多人關注，她在節目中的表現至今仍令人印象深刻。

G.E.M參加完《我是歌手》之後，在內地的事業飛升。（Instagram@gem0816）

對於《歌手》的停辦，不少網友都予以讚同，「點到為止挺好的」、「再繼續下去估計也很難有更大的亮點和突破點，就到這裡也是個很好的決定」、「各自安好吧嘻嘻，期待其他綜藝」等。

除此之外，湖南衛視還宣布，停辦6年的綜藝節目《百變大咖秀》將於明年回歸。該節目版權引自西班牙原創綜藝《Your Face Sounds Familiar》，以藝人明星模仿其他明星為主，由《歌手》導演洪濤執導，湖南衛視當家主持人何炅、謝娜主持，2012年開播，2014年停播，短短兩年推出了5季，受歡迎程度可見一斑，不少香港藝人包括葉童、阮兆祥、李思捷、王喜、陳法拉、馬國明、邵美琪、朱咪咪等都曾參與節目，模仿其他藝人，笑彈不斷，而作為主要嘉賓的王祖藍更展示了驚人的模仿力，深受大眾喜愛。儘管已經停播6年，依然有不少網友重溫該節目，因此都非常期待。

陳法拉模仿鄧麗君。（微博@百變大咖秀）

而劇集方面，湖南衛視曝光了《起跑線》、《八零九零》、《少年派2》、《大唐明月》、《愛的二八定律》、《流金歲月》、《餘生請多指教》等預告，當中的主演包括劉濤、李光潔、白敬亭、古力娜扎、許魏洲、楊冪、許凱、劉詩詩、倪妮、陳道明、肖戰、楊紫等，雖然有的尚未開機，不過單看陣容討論度已經很高。