演員請就位2｜胡杏兒拍《肥田囍事》增42磅：喝厭食症那種營養奶

現年40歲的胡杏兒雖然已經貴為視后，但依然勇於嘗試，最近她就加盟內地綜藝節目《演員請就位2》，與一眾演員大鬥演技。日前節目率先播出了訪問片段，杏兒不但大談入行以來的心路歷程，更回顧當年為拍劇集《肥田囍事》而激增42磅的辛酸史。

胡杏兒曾為拍劇集《肥田囍事》而激增42磅。（視覺中國）

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當年參選港姐而入行的杏兒曾扮演不同類型的角色，無論是《流金歲月》中的弱智女孩「丁善茵」、《衝上雲霄》系列中的「蘇怡」、《我的野蠻奶奶》中的「田力」，還是《肥田囍事》中的何美田都令人印象深刻，當中她更為了《肥田囍事》由110磅增肥至152磅演出，成為大眾話題。

在短短兩個月內由110磅增肥至152磅！（視覺中國）

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杏兒當年要在兩個月內積極增肥，絕對不比減肥容易，她亦坦言過程相當辛苦：「一開始他們說讓我增肥20磅而已啊，兩個月的時間，我就沒有出過門，一直在家裏吃、躺着，真的像養豬一樣，每天喝全脂牛奶……我很記得增到131磅的時候，就來了一個平台期，胖不下去。去看醫生，然後他們就說你可能要喝那種厭食症病人喝的那種營養奶，才可以繼續下去，我到今天還能記得那個奶有多難喝。」最後杏兒在短短兩個月內增至152磅，而肥田這個角色至今深入民心，證明她的努力沒有白費！

演員請就位2｜胡杏兒大談16年TVB演戲生涯：你不會有選擇權

杏兒笑言當年增磅的過程似養豬。（影片截圖）

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