盤點15位𡃁模去向　「動漫Maggie」淡出娛圈陳嘉寶三年抱兩

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現年27歲的𡃁模羅彩玲（Vivian）近日被讀者向傳媒爆料，指她搭上太陽娛樂一名有婦之夫，獲對方照顧，現時住在男方名下位於何文田的豪宅皓畋，生活富貴，更戴上5卡鑽戒於IG上炫耀。不過，她出席活動時否認報道，她指自己並不認識報道說的男子，而且她已有男朋友，跟男友之間也沒有第三者，更自爆已答應男友的求婚。Vivian在2011年出道，曾是女子組合「Mi55」成員之一，並獲公司力捧，出過性感寫真，算是當年𡃁模代表之一。

Vivian是當年𡃁模代表之一。（Instagram@vivi_vivianlaw）

而除了當年的𡃁模始祖周秀娜（Chrissie）、Angelababy（楊穎）、文詠珊（Janice Man）和Dada（陳靜），現時仍活躍於娛樂圈外，其他𡃁模的去向又是怎樣呢？

Chrissie是𡃁模始祖之一，現時已成功轉型成為實力女演員，主力拍電影。（Instagram@chrissienana）

立即點擊下圖看看15位𡃁模的去向！！

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同場加映，周秀娜、Angelababy、Janice Man和Dada的靚相︰

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