盤點15位𡃁模去向　「動漫Maggie」淡出娛圈陳嘉寶三年抱兩

現年27歲的𡃁模羅彩玲（Vivian）近日被讀者向傳媒爆料，指她搭上太陽娛樂一名有婦之夫，獲對方照顧，現時住在男方名下位於何文田的豪宅皓畋，生活富貴，更戴上5卡鑽戒於IG上炫耀。不過，她出席活動時否認報道，她指自己並不認識報道說的男子，而且她已有男朋友，跟男友之間也沒有第三者，更自爆已答應男友的求婚。Vivian在2011年出道，曾是女子組合「Mi55」成員之一，並獲公司力捧，出過性感寫真，算是當年𡃁模代表之一。