家居．築則｜390呎單位六個人住　其中一間房四人用好擠迫？

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一間390呎的單位，屋仔細細已經有六個人住，是夫婦、三個小朋友和一個工人的家，不禁令人想知他們的房間分配會是怎樣？

單位390呎，但就住了六個人。（《家居．築則》電視截圖）

戶主的設計要求是希望有足夠的共用空間，不想小朋友一回到家就躲在房，因為廳是一家人融合在一起的地方，所以他覺得很重要。本身單位的廳不大，屋主叫設計師在廁所「偷位」，把廳擴大。從前屋主住的地方沒有飯桌，每次都要把桌子開開關關，所以他希望有地方給一家人一起吃飯。設計師特意做了一張隱藏式餐桌，需要時可以拉出來，桌子的下面有抽屜儲物，同時桌子也可以給小朋友做功課。而電視的大組合櫃有儲物和裝飾功能，表面用爵士白色的雲石面，做成一個特色櫃，設計師表示材質是一種木來的，不易刮花又易打理。

需要時可以把隱藏式餐桌拉出來，桌子下面有抽屜儲物。（《家居．築則》電視截圖）

房間分配方面，本來的主人房比較大，屋主就將大房給小朋友們，而客房就成了夫婦二人的房間。三個小朋友跟工人用一間房，房間小小已有四張床，是兩張雙層床來的，另外又有書桌和書櫃給小孩。設計師注重雙層床的樓梯安全，始終小朋友會走上走落，不想他們受傷。總括來說，想不到390呎的單位「屋仔細細」已經住到六個人！

點擊下圖逐格看︰

+ 16 + 16 + 16

同場加映︰家居．築則｜380呎屋北歐融合工業風 採光不足天花傾斜點補救？

+ 25 + 25 + 25

睇睇《香港奇則》另一間屋︰香港奇則｜396呎豪裝80萬變日系小屋 一間完整房都冇得張床位？

香港奇則｜396呎豪裝80萬變日系小屋 一間完整房都冇得張床位？