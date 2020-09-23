安樂蝸｜196呎屋放到一人梳化仲有咩？　林穎彤︰一啲都唔壓迫

香港人的居住地方愈來愈小，今集《安樂蝸》由主持何依婷、林穎彤和嘉賓何泳芍到訪一間只有196呎的單位。這是女屋主首次置業、一個人獨居的小天地。地方有限，怎樣去兼容設計要求和儲物空間呢？

196呎的單位，其實都勉強夠屋主招呼到三五知己。（《安樂蝸》電視截圖）

單位用了歐陸風情的設計，有大量淺杏色同白色的家具，又選用印滿花花圖案的牆紙，加上樓梯扶手、圍欄和櫃門都用歐陸設計，營造一個溫暖小天地。設計師用了細單位常用的閣樓設計，上面是睡眠區，可以跟客飯廳分開。而由於屋主不想客廳太大壓迫感，堅持閣樓不可以壓住梳化頂，所以設計師將整個閣樓移後，靠近大門和廚房，不過閣樓移近廚房後，可能會大油煙，所以他們加了間隔板隔開油煙。

不少細單位都會有閣樓設計。（《安樂蝸》電視截圖）

此外，單位有一盞款色特別的吊燈，加上全屋的歐陸設計，何依婷說了一句︰「我覺得自己去咗歐洲嘅莊園咁啊！」但好像有點太誇張？閣樓下面是一個迷你飯廳，將飯桌拉出來，就可以招呼朋友。儲物空間方面，除了左右兩邊有櫃，掛在樓梯旁的電視後都有櫃，還有地台設計，到處都可以儲物。而單位除了吊燈外，只有一些小燈，事關屋內有落地大玻璃和露台，自然光線可以滲進屋內，空間感也會大增。林穎彤表示雖然單位小，「只要設計得好，都好夠用嘅！」而且又指︰「一啲都唔侷促，唔壓迫。」價錢方面，全屋設計連裝修費約是20萬。

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