演員請就位2｜黃奕認婚姻失敗拖累事業　飽受網路暴力7年唔敢見人

現年43歲的內地女星黃奕早前在微博大曬生日靚相，獲網民大讚狀態Fit爆，更迅速登上熱搜榜。近日黃奕又因為現身內地綜藝節目《演員請就位2》備受關注，她在節目中不但直認事業被兩段失敗的婚姻拖累，更大談面對網絡暴力的慘況。

黃奕在今個月中度過43歲生日。（微博@黃奕）

黃奕在《還珠格格3》中飾演小燕子，更被外界譽為「趙薇接班人」。（影片截圖）

重溫黃奕的演出：

+ 27 + 27 + 27

黃奕當年因為劇集《上錯花轎嫁對郎》一炮而紅，之後更在《還珠格格3》中飾演小燕子，被外界譽為「趙薇接班人」，但她的感情路就相當崎嶇，兩段婚姻都離婚收場，更對她的事業產生「毀滅式」的影響，她在訪問中坦言離婚令她陷入人生低潮：「好像這麼多年大家都會說，黃奕這一手好牌就打爛了，我想把它一次一次地贏回來。別人都會說女演員的中年危機呀，我的危機不是『30+』、『40+』，而是『結婚+』，所以我會提前領略那種從高處摔下來，一無所有的感受，從一個本來一直賺錢的女藝人變成一個負債纍纍的藝人，廣告商全都紛紛地要索賠。」

黃奕坦言婚姻失敗令她陷入人生低潮。（影片截圖）

+ 16 + 16 + 16

黃奕在2009年與相識41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。2012年她與富二代黃毅清結婚，翌年在美國誕下囡囡，但2014年黃奕被爆在酒店密會富商，黃毅清更在微博指責她長期出軌，而黃奕就反擊指男方家暴，兩人不斷互罵，黃奕的形象即時跌落谷底，事業停滯。面對網上罵聲一片，黃奕坦言自己有7年不敢出門見人：「人言可畏，它就把我身上的這層皮給撕掉了，我覺得它把我撕碎了，導致我見人就害怕。」

黃奕在2009年與相識41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。（視覺中國）

黃奕與黃毅清在網上互罵，負評不斷。（視覺中國）

+ 5 + 5 + 5

黃奕與前夫黃毅清當年因為離婚及爭奪女兒撫養權的事鬧得沸沸揚揚，最終在2014年10月正式離婚，而黃毅清早前因販毒判囚15年，不少網民都認為大快人心。談及當年的婚姻同感情，黃奕自言當初太衝動同不成熟，如今重新出發，女兒成為她最大的支柱：「要讓有一天我女兒看到，『你看這是我媽媽，我媽媽是一個演員』，我怎麼樣我都要去爭取一下吧，我希望我是女兒的榜樣，我要讓她覺得媽媽很了不起。」

如今黃奕獨立撫養囡囡，希望成為她的榜樣。（視覺中國）