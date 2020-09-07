【金鐘獎】三大必睇黑暗台劇　《追兇500天》小薫為奪影后搏到盡

第55屆電視金鐘獎於上月公布入圍名單，《追兇500天》的莫子儀、黃瀞怡入圍迷你劇集男、女主角，「追兇500天」更衝上Google熱門搜尋關鍵字，已有超過2,000筆的搜尋。

近幾年來，台灣已有多部迷你劇引起不少討論，像是《罪夢者》、《俗女養成記》，不過其實有幾部入圍的迷你劇，內容探討人性黑暗面，看完後給人不一樣的反思，也是值得好好欣賞的作品，今天小編就來為你一一介紹。

《KEYPO大數據關鍵引擎》網路口碑-追兇500天（分析區間：2020/05/29~2020/08/26）（DailyView授權使用）

《追兇500天》：探究家暴受害者的心理處境

《追兇500天》本次共入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」及「迷你劇集／電視電影女主角獎」兩個獎項，為改編自臺灣社會案件的懸疑推理影集，由莫子儀、黃瀞怡（小薫）等主演。

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特別的是，《追兇500天》著重描寫女性的心理與處境，劇情描述女主角林美茹（小薫飾演）從小被母親家暴，因此非常渴望金錢與穩定的生活。

美茹後來與阿力（蔡承邑飾演）結婚，沒想到阿力也有憂鬱症與暴力傾向。某天，阿力離家以後，再也沒有回來。於是美茹找上阿強（莫子儀飾演）協助， 阿強是分局偵查隊破案率最高的小隊⻑，卻有情緒失控的問題，4年前妻子忍受不了他總把時間留給工作，決定提出離婚。

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美茹表示阿力有憂鬱症，擔心他尋短，但是婆婆卻說阿力不會自殺。這起案件到底是自殺？還是謀殺？如果是謀殺的話，兇手又會是誰？《追兇500天》不只刻劃出家暴受害者的心理，同時也探問著善惡是非的道德界線。

《殘值》：人的價值能用金錢衡量嗎？

《殘值》本次共入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」、「迷你劇集／電視電影男配角獎」等七個獎項，為公視人生劇展作品之一，由陳竹昇、太保等主演。

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《殘值》劇情描述落魄的保險專員阿濱（陳竹昇飾演）認識了放高利貸的西哥（太保飾演），兩人合作詐保，西哥繳保費，借款者用自己的「一部分」做交換，阿濱幫忙處理保險理賠，只要保險金一下來，三方的問題都被解決。看似完美無缺的伎倆，卻也讓阿濱及觀眾開始思考：人的價值真的能用金錢衡量嗎？

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《大吉》：描繪法警內心的掙扎

《大吉》本次共入圍金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」、「迷你劇集／電視電影男配角獎」等五個獎項，為公視的新創電影，由游安順、廖欽亮等主演。

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《大吉》劇情描述台灣高等法院法警室裡，三位法警正在抽籤，貴武（廖欽亮飾演）抽到一支「吉」籤，代表他明天必須執行槍決，但他擔心這任務會帶給懷孕的妻子厄運，所以他請託學長信全（游安順飾演）代班，信全雖然勉強答應，但信全一回家，太太就提醒他明天要帶女兒去看電影，信全無法向妻子與女兒說出實情，也無法推託掉已接下的任務，信全因此陷入進退兩難的局面。

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