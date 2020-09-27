陳蕾舊戰友11年後再戰《全民造星III》　李明憲：參加前都有掙扎

ViuTV皇牌綜藝節目兼選秀真人騷《全民造星III》，將於11月首播，據監製「花姐」黃慧君透露，今屆常規播放的集數有35集，少於去年的49集，而總決賽將於2021年1月舉行；50位參賽者於周六（26/9）首次會見傳媒，發現當中有兩位是「豹哥」陳蕾參加亞視主辦的《亞洲星光大道》舊戰友，分別是「班長」李明憲以及原名戴畹旂的戴鎧霖（JD）。 撰文：游大東

相隔11年，「班長」李明憲再次參加選秀節目，於《造星III》重新學習。「呢個節目真係令我學到好多之前冇想像過做到嘅事！」（梁碧玲攝）

如果心水清的話，應該記得「班長」李明憲的樣子。他是中韓混血兒，在日本長大，後來轉到韓國升學，由於身形高䠷，加上輪廓略帶邪氣頗有性格，畢業後被相中擔任模特兒，之後獲邀回港擔任教師，2009年因為參加《亞洲星光大道》，完成賽事後簽約亞視，兩年合約完結後主動不再續約，成為首個已簽約的「星光家族」成員離開亞視。去年2月，「班長」回到亞視擔任節目《A1娛頭─發噏風》嘉賓，透露當年離開的原因，「我係想拍劇多啲，之後佢哋一路都話傾緊有劇，但又好似傾唔成。」

李明憲離開亞視後「四圍走」，先後於無綫和ViuTV拍劇，今年5月首播的ViuTV劇集《歎息橋》裏，他飾演清酒酒吧的酒保，跟「伍姑娘」伍詠薇有對手戲。（電視截圖）

戴鎧霖當年完成《亞洲星光大道》之後簽約亞視，曾經擔任節目主持。（影片截圖）

離開亞視之後，回復自由身的「班長」沒有放棄當演員，先後在無綫和ViuTV拍劇，曾參演《四個女仔三個Bar》、《名門暗戰》、《飛虎之潛行極戰》、《迷失假期》、《嘆息橋》等劇集，惟每一套的戲份不多。來到2020年，已經31歲的「班長」決定再次參加選秀節目，直言有掙扎。「初頭都覺得大壓力，對於今次參賽都掙扎咗好一段時間，即係會（反）問點解要參加呢？但係參加咗之後，我覺得自己原來咁多年嚟其實有好多嘢都未真係好成熟，例如跳舞，頭幾日（受訓和拍攝），我個人真係呆咗，記唔到（舞步），後來自己跳到，成功感好大，呢個節目真係令我學到好多之前冇想像過做到嘅事，希望將來出到去，（個人發展）會更光更亮。」

戴鎧霖於2018年跟新經理人簽約，不時會拍攝唱歌和生活短片上載至YouTube跟網友分享，如今再參加《全民造星III》挑戰自我，跟「班長」成為競爭對手。（梁碧玲攝）

相比「班長」，戴鎧霖當年參加《亞洲星光大道》的成績不俗，最終能夠躋身終極十強，以第9名完成所有賽事，其後順理成章簽約亞視，完約後離巢，她在《A1娛頭─發噏風》受訪時直言，之後有段時間曾經簽約唱片公司，以全職歌手的身份發展演藝事業，可惜並不順利，「我未出碟，間公司就已經執咗，但我一直都唔想放棄。」沉寂一段頗長時間後，以自由身歌手身份重新出發，去到2018年跟新經理人簽約，不時會拍攝唱歌和生活短片上載至YouTube跟網友分享，如今再參加《全民造星III》挑戰自我，且看她在賽事上最終能走到多遠。

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