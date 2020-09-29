江嘉敏秘密練兵半年學手語　盼下次拍劇可挑戰扮啞

江嘉敏（Kamen）今日（29日）身穿醫生長袍出席美劇《好醫生3》（The Good Doctor）宣傳活動，她笑言自己拍劇生涯從未試過演醫生，反而戲裏劇外都經常做病人：「我喺戲裏面成日都探病同瞓病床，真人就係我細個成日流鼻血出入醫院，仲因為成日見到靚仔醫生心郁郁大個想做醫生！」

江嘉敏、黃嘉樂、黃子恆、林秀怡、吳沚默及林景程齊齊出席美劇《好醫生3》（The Good Doctor）宣傳活動。（梁碧玲攝）

嘉敏坦言覺得《好醫生》的男主角Freddie Highmore演患有自閉症的醫生演得相當出色，所以希望自己以後也有機會可以挑戰演殘疾人士的角色，她更已經做好準備，半年前學好手語隨時扮啞：「其實我都係貪玩，因為我試過演盲同聾嘅角色，所以就諗不如下次試演啞嘅角色，再加上公司好多人都覺得我好多嘢講，提議我不如扮啞，於是我真係去咗學，睇下監製下套劇會唔會畀我做啞嘅！」她坦言現在手語只學到初級，希望之後可以繼續學下去，對街上的聾啞人士有更深的了解。

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嘉敏現正努力拍攝《七公主》，本來劇組預計於九月初殺青，但因疫情受影響至今還未完成拍攝，導致她檔期重疊不得不辭演《金宵大厦2》。有傳她本來的角色將由蘇皓兒接下，但嘉敏表示未知接演人選：「我都唔知啊，我都廢事問喇，因為我已經冇拍啦嘛，嗰個角色都幾有發揮，但個期真係唔得，造型又真係差太大要將頭髮剪到好短。」她笑言失望和不開心一定有，但因為這樣的情況很經常發生，所以很快就能平伏心情，現在只好將手上工作做好，盡快完成《七公主》的拍攝。